В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма рассмотрят вопрос снижения платы за воду в Симферополе и некоторых селах Симферопольского и Бахчисарайского районов - на время введения графиков подачи для абонентов, у которых не установлены приборы учета.

"Сейчас еще нельзя предположить, насколько уменьшится потребление, - пояснили "РГ" в региональном МинЖКХ. - Нужно анализировать ситуацию хотя бы месяц, чтобы принимать какие-либо решения. И тогда уже либо "Вода Крыма" произведет перерасчет, либо будет принят нормативный акт, регулирующий тариф".

В ведомстве также отметили, что существующий расчет нормы потребления воды произведен в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами. На государственном предприятии "Вода Крыма" "РГ" заявили, что пока этот вопрос не изучали.

Ранее генеральный директор предприятия Владимир Баженов предупредил, что последующее снятие ограничений неизбежно приведет к повышению давления в трубах из-за скопившегося за время простоя воздуха.

- И на аварийных участках начнутся прорывы, - отметил он. - Это будет длиться какое-то время: неделю, две, месяц - не знаю. Возникнет сложная для людей психологическая ситуация, когда в кранах воды нет, а по улицам она течет.

В комментарии "РГ" руководитель автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отверг версию коллапса системы водоснабжения крымской столицы из-за аварий.

- Да, ограничение водоснабжения - это крайний случай, - подчеркнул он. - Но все не так страшно. Подачу воды будет ежесуточно контролировать специально созданный штаб.

Как сообщалось ранее, 24 августа в Симферополе и некоторых селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ограничили подачу ресурса. На первом этапе отключили горячее водоснабжение. На втором - с 31 августа прекратят водоснабжение ночью.

- 7 сентября перейдем на почасовую подачу - по три-четыре часа утром и вечером, - подчеркнул гендиректор "Воды Крыма" Владимир Баженов.

По его данным, в Симферопольском водохранилище осталось всего семь миллионов кубометров воды, при этом его плановое наполнение - 36 миллионов кубометров.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что планируются подвоз воды к домам и установка у социально значимых объектов (например, детских садов и школ), многоквартирных домов и в частном секторе емкостей для воды. Их местоположение можно будет узнать на сайте горадминистрации.

- Глава Крыма Сергей Аксенов выделил 27,5 миллиона рублей, которые мы потратили на приобретение емкостей для воды, - пояснила она.

Мэр крымской столицы заверила, что члены волонтерских организаций и представители депутатского корпуса будут помогать людям преклонного возраста и людям с ограниченными физическими возможностями набирать и доставлять воду в квартиры и дома.

Проценко призвала с вопросами о водообеспечении обращаться по телефону горячей линии: 8-800-506-000-8. .

Кстати

Ученые Крымского федерального университета предложили вернуться к опреснению морской воды для комплексного решения проблемы снабжения Крыма. По мнению завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, помимо уже имеющихся природных источников, использования очищенных стоков, необходимо наверстать технологическое отставание в вопросе опреснения морской воды. Нужно начать с подготовки правильного баланса потребления. Сегодня учитываются только объемы потребления ресурса жилищно-коммунальным хозяйством и игнорируются потребности других отраслей.

Чтобы внедрить эту технологию, которая, по убеждению ученого, может обеспечить в Крыму качественное водоснабжение, требуется работа научных центров и внесение изменений в законодательство.

Важно

Подробную информацию об ограничении подачи воды ищите на сайте правительства РК по ссылке: https://rk.gov.ru/vodainfo.

Компетентно

Борис Вахрушев, председатель отделения РГО в Крыму, завкафедрой землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:

- Есть понятие "гидрологический год", он делится на гидрологические циклы повышенной и пониженной водности (оба составляют около 50 лет), те, в свою очередь, на подциклы продолжительностью около 12 лет каждый. Это выведено по данным многолетних режимных наблюдений. Если брать этот прерванный ряд, у нас уже года три-четыре назад должен был закончиться цикл повышенной водности. Думаю, в ближайшие пять-восемь лет будут проблемы с водообеспечением, связанные с климатическими условиями, то есть с осадками. В то же время в условиях существующей расбалансировки климатической системы эти моменты не очевидны, поэтому есть надежда на приятные неожиданности.