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26.08.2020 10:34
Рубрика: Власть

"Исток" непонимания

В Новом Свете хотят закрыть школу
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 190(8244)
Родители младшеклассников, которые обучаются в школе поселка Новый Свет, обеспокоены тем, что в наступающем учебном году она не откроется. А значит, их детей переведут в Судак, куда придется ездить на школьном автобусе.
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Бывший депутат Судакского горсовета Сергей Щавлев рассказал "РГ", что о проблеме узнал в начале лета.

- В конце мая администрация Судака приняла распоряжение, в соответствии с которым воспитанники новосветского учебно-воспитательного комплекса детского сада - начальной школы "Исток" в возрасте от пяти до восемнадцати лет оказались закреплены за общеобразовательной школой № 4 Судака, - рассказал он.

Тогда же глава администрации Игорь Степиков заявил, что речь идет не о закрытии учреждения, а об "оптимизации" и переводе учащихся начальных классов в городскую школу.

Жители поселка направили коллективные письма в правительство республики и в прокуратуру Крыма. После этого прокуратура опротестовала распоряжение cудакской администрации.

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- В надзорном органе отметили, что принятию документа не предшествовала предусмотренная законодательством встреча чиновников с родителями учащихся, а также выявили несколько других недочетов, - отмечает экс-депутат горсовета Судака Сергей Щавлев. - С мая заявления на прием детей в первый класс успели подать родители только шести дошколят. Затем администрация школы в приеме заявлений попросту отказывала. А если и принимала под напором грамотных в правовом плане родителей, то вручала уведомление, что в новом учебном году школа может не открыться.

Сейчас в ней, как сообщили "РГ" родители будущих первоклассников, из пяти работавших еще в прошлом учебном году преподавателей остались только двое. За две недели до первого звонка замглавы администрации Судака Руслан Сулейманов в ответ на обращение жителей поселка в Совет министров Крыма заявил, что изменение назначения Новосветского учебно-воспитательного комплекса соответствует "гарантированным РФ правам каждого человека на образование". При этом, несмотря на отмену распоряжения о закреплении учеников "Истока" за 4-й судакской школой, чиновник отметил, что городская администрация по-прежнему "решает вопрос об изменении назначения" новосветского образовательного учреждения.

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В комментарии "РГ" депутат Судакского горсовета Мария Афанасьева сказала, что вместе с коллегами и общественностью старается убедить администрацию Судака в том, что школа должна продолжить работу.

- Родители хотят, чтобы их дети учились в поселке, - говорит местный парламентарий.

Официально

Игорь Степиков, глава администрации Судака:

- Оптимизация учебно-воспитательного комплекса "Исток" позволит открыть в Новом Свете полноценный детский сад. В округе дефицит мест в детсадах, очередь с каждым годом растет. Многих волнует, как будет осуществляться подвоз детей. Также, как и раньше: на школьном автобусе, который регулярно выполняет рейсы и доставляет в школы Судака учеников 5-11 классов. Решение о переводе учеников начальных классов УВК "Исток" в городскую школу N4 не было спонтанным. Оно просчитано экономически и тщательно выверено. В конечном итоге выиграют все: и ученики начальных классов, которые пойдут в современную школу, и учебно-воспитательный комбинат, который станет полноценным детским садом и сможет дополнительно принимать как минимум 50 дошколят.

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