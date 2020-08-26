В Ростовской области завершается капитальный ремонт мемориала "Скорбящая мать", где в братской могиле похоронены 638 красноармейцев и "родитель" Остапа Бендера - погибший в Великую Отечественную войну писатель Евгений Петров.

Евгений Петров (слева на втором плане) во время осмотра прибора, снятого с подбитого немецкого танка. Фото: Георгий Петрусов/ТАСС

Обновленный памятник планируется открыть в октябре.

Как рассказала исполняющая обязанности главы администрации Маньковского сельсовета Юлия Лядева, история комплекса началась в июле 1942 года, когда прямо на площади были похоронены солдаты, погибшие при освобождении села, и среди них фронтовой корреспондент Евгений Петров (настоящее имя - Евгений Петрович Катаев).

Через 12 лет на братской могиле был установлен памятник, а в 1964 году появилась кирпичная стена и скульптурная композиция.

- До настоящего времени капитальный ремонт мемориала не проводился. Железобетонная статуя уже разрушилась, отваливаются плиты с фамилиями павших солдат, а на прилегающей территории потрескался асфальт, - сказала Лядева.

Общая стоимость работ составила около 18 миллионов рублей, из них регион выделил 17 миллионов.