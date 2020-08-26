На Кубани три человека погибли в лобовом ДТП с иномарками

В Мостовском районе Кубани накануне произошла тяжелая авария. Около 22 часов на трассе столкнулись две иномарки.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД региона, водитель Volkswagen Polo двигался со стороны города Лабинска по направлению к Майкопу и при совершении маневра не справился с управлением, после чего вылетел на встречную полосу. В итоге произошло столкновение с автомобилем Chrysler Sebring.

"В результате ДТП водитель Volkswagen Polo погиб на месте, его пассажирка доставлена в реанимацию Мостовской центральной районной больницы. Водитель и пассажирка автомобиля Chrysler Sebring скончались на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося следователи ОМВД России по Мостовскому району проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.