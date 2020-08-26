На трассе в Калмыкии столкнулись автобус и "Камаз"

Трое погибли, еще пятеро пострадали в аварии автобуса и "Камаза". ЧП произошло в Республике Калмыкия. Информация появилась на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Автобус направлялся по маршруту Махачкала - Москва, в нем находились 45 пассажиров. Пострадавшие доставлены в ЦРБ поселка Комсомольский Черноземельского района", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сообщается, что столкновение произошло на дороге Яшкуль - Комсомольский - Артезиан. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Из Махачкалы выехал резервный автобус для перевозки пассажиров к дальнейшему месту следования в Москву.