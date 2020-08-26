Участники этапа "Формулы-1" в Сочи получат бесплатные визы в РФ

Участники Гран-при России, этапа "Формулы-1" в Сочи, получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Такой порядок будет действовать в период подготовки и проведения соревнований - с 21 августа по 31 октября.

Отмечается, что упрощенный режим распространяется на пилотов, почетных гостей, журналистов и всех, кто занимается организацией этапа.

Гран-при России состоится в Сочи с 24 по 27 сентября. Этап "Формулы-1" на российской территории пройдет в седьмой раз.