Урожай пшеницы в России приближается к максимуму

По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, на 24 августа намолочено 90,7 млн тонн зерна с почти 60% площади. Темпы уборки и показатели урожайности по России превышают прошлогодние. Минсельхоз ожидает, что сезонные полевые работы пройдут штатно и все прогнозы по валовым сборам будут выполнены.
Российские эксперты за последние несколько недель уже неоднократно пересматривали свои прогнозы по урожаю зерновых (в частности, пшеницы) в сторону увеличения. Сейчас они составляют около 82 млн тонн пшеницы. Тогда как в 2019 году ее было собрано 75 млн тонн, а в рекордном 2017-м - почти 86 млн тонн.
По данным минсельхоза, максимальный прирост урожайности сельскохозяйственных культур демонстрируют Ульяновская (плюс 16,9% к уровню прошлого года), Тамбовская (15,7%), Брянская (12,1%) области. За счет рекордного урожая в центре и Поволжье удастся восполнить потери в других регионах.
В 11 регионах страны были объявлены ЧС из-за погодных аномалий (в основном засухи). Наибольшая просадка по урожайности наблюдается в Краснодарском крае (-12% к уровню прошлого года), Карачаево-Черкесской Республике (-11,9%) и Крыму (-11%).
Заявленный регионами ущерб сельхозпроизводителей составляет более 7,3 млрд рублей. Из них застрахованы - 525,69 млн рублей. В связи с этим минсельхоз подготовил законопроект, который позволит увеличить объем застрахованных посевных площадей и снизить финансовую нагрузку на аграриев. Размер субсидий аграриям предлагается увеличить с текущих 50% до 80%. Это должно повысить интерес агробизнеса к страховым программам с господдержкой, рассчитывают в минсельхозе.
Эти летом в Ростовской области собрали уникальный по качеству урожай зерна. Донские аграрии намолотили 11,68 миллиона тонн зерна, и это лучший результат в стране. Но что самое главное, 95 процентов собранного урожая - продовольственное зерно.
Хотя еще несколько лет назад урожай в 6-7 миллионов тонн считался на Дону большой удачей. Чтобы исправить ситуацию, была скорректирована система господдержки. Она стала стимулировать аграриев заниматься научно обоснованным земледелием: покупать для сева качественные районированные сорта и гибриды, обновлять технику, которая повышает эффективность обработки почвы и сокращает потери урожая, вносить больше удобрений и так далее.
И регион начал наращивать производственные показатели. С 2014 года валовой сбор зерна на Дону ни разу не опускался ниже 9 миллионов, а в 2017 году достиг рекордной отметки в 12,3 миллиона тонн.
Подготовил Александр Гавриленко, Ростов-на-Дону