Урожай пшеницы в России приближается к максимуму

В России собрано больше половины урожая зерна. Уже сейчас очевидно, что он будет одним из лучших за всю историю страны.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, на 24 августа намолочено 90,7 млн тонн зерна с почти 60% площади. Темпы уборки и показатели урожайности по России превышают прошлогодние. Минсельхоз ожидает, что сезонные полевые работы пройдут штатно и все прогнозы по валовым сборам будут выполнены.

Российские эксперты за последние несколько недель уже неоднократно пересматривали свои прогнозы по урожаю зерновых (в частности, пшеницы) в сторону увеличения. Сейчас они составляют около 82 млн тонн пшеницы. Тогда как в 2019 году ее было собрано 75 млн тонн, а в рекордном 2017-м - почти 86 млн тонн.

По данным минсельхоза, максимальный прирост урожайности сельскохозяйственных культур демонстрируют Ульяновская (плюс 16,9% к уровню прошлого года), Тамбовская (15,7%), Брянская (12,1%) области. За счет рекордного урожая в центре и Поволжье удастся восполнить потери в других регионах.

В 11 регионах страны были объявлены ЧС из-за погодных аномалий (в основном засухи). Наибольшая просадка по урожайности наблюдается в Краснодарском крае (-12% к уровню прошлого года), Карачаево-Черкесской Республике (-11,9%) и Крыму (-11%).

Заявленный регионами ущерб сельхозпроизводителей составляет более 7,3 млрд рублей. Из них застрахованы - 525,69 млн рублей. В связи с этим минсельхоз подготовил законопроект, который позволит увеличить объем застрахованных посевных площадей и снизить финансовую нагрузку на аграриев. Размер субсидий аграриям предлагается увеличить с текущих 50% до 80%. Это должно повысить интерес агробизнеса к страховым программам с господдержкой, рассчитывают в минсельхозе.

Между тем

Эти летом в Ростовской области собрали уникальный по качеству урожай зерна. Донские аграрии намолотили 11,68 миллиона тонн зерна, и это лучший результат в стране. Но что самое главное, 95 процентов собранного урожая - продовольственное зерно.

Хотя еще несколько лет назад урожай в 6-7 миллионов тонн считался на Дону большой удачей. Чтобы исправить ситуацию, была скорректирована система господдержки. Она стала стимулировать аграриев заниматься научно обоснованным земледелием: покупать для сева качественные районированные сорта и гибриды, обновлять технику, которая повышает эффективность обработки почвы и сокращает потери урожая, вносить больше удобрений и так далее.

И регион начал наращивать производственные показатели. С 2014 года валовой сбор зерна на Дону ни разу не опускался ниже 9 миллионов, а в 2017 году достиг рекордной отметки в 12,3 миллиона тонн.

Подготовил Александр Гавриленко, Ростов-на-Дону