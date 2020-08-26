В горах Сочи совершил аварийную посадку вертолет с пассажирами

В среду в горах под Сочи аварийно сел вертолет с тремя пассажирами. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства спасателей, это ЧП произошло в районе хребта горы Аибго недалеко от популярного курортного поселка Красная Поляна. Как выяснилось, сегодня днем совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека - пилот и три пассажира, двое из которых получили травмы, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

- Сейчас к месту происшествия вылетел вертолет Южного АСЦ МЧС России, чтобы эвакуировать пострадавших. Более подробная информация будет уточняться, - добавили в ведомстве.