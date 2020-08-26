В ГД отказались обсуждать с Зеленским Крым даже в "пуэрториканском формате"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал сожаление президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тема Крыма не обсуждается в рамках "нормандского формата".

- Негоже украинскому президенту сетовать на то, что Россия не желает обсуждать территориальные претензии, - заявил Бальбек РИА Новости. - Это все равно, что мы будем поднимать вопросы принадлежности Запорожской или Львовской области - мы не претендуем на чужие земли и четко дали это понять международному сообществу. Другой вопрос, что украинский президент "благословляет" диверсионные акции против российских граждан и видимо пытается своими заявлениями замять этот вопрос. Крым - необсуждаем. В нормандских, минских, пуэрториканских форматах - на эту тему мы не говорим.

Также Бальбек заподозрил Зеленского и всю украинскую власть в неугасающем желании пиариться на крымском вопросе, независимо от того, что его обсуждение не сулит никаких перспектив Украине.

Ранее Зеленский в интервью Euronews назвал "возвращение" Крыма сложным вопросом​​​ и выразил сожаление, что принадлежность полуострова не обсуждают в рамках "нормандского формата".