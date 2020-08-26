В Керчи произошел взрыв в многоэтажном доме

В Керчи в результате взрыва, произошедшего в десятиэтажном жилом доме, начался пожар.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму, прибыв на место, спасатели увидели огонь в окнах квартир на девятом и десятом этажах.

- Два звена газодымозащитной службы приступили к тушению пожара, были эвакуированы пять человек, - уточнили в ведомстве.

В 17.38 сотрудники МЧС локализовали пожар. Его площадь составила 40 квадратных метров. Погибших нет.

Вместе с тем, источник в экстренных службах республики сообщил "РГ", что, по словам вызвавших пожарных жильцов дома, возгоранию предшествовал взрыв. В результате происшествия пострадала одна женщина.

- Сейчас на месте работают сотрудники газовой службы, - заключил источник.