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26.08.2020 19:56
Рубрика: Происшествия

В Керчи жители нескольких домов эвакуированы после взрыва газа

Текст: Алексей Вакуленко (Керчь)
Фото: Пресс-служба администрации Керчи Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что после взрыва газа в многоэтажке на улице Кирова эвакуированы все пострадавшие жители, в том числе и из соседних домов. Для них организуют пункт временного размещения. Создана комиссия для расследования ЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РК
В Керчи произошел взрыв в многоэтажном доме

- Ведется перепись пострадавших, - уточнил мэр. - Дом, в котором произошел взрыв, отключен от электроэнергии и газа. Создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Решается вопрос об организации пункта временного размещения, а также об организации горячего питания для всех пострадавших. Делается все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь и поддержку. Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных происшествий в будущем.

От взрыва пострадала женщина около 50 лет. Она была доставлена в городскую больницу №1. По предварительным данным Республиканского центра медицины катастроф, у нее ожоги 60 процентов тела. За керчанкой направили санитарную авиацию.

По словам жильцов дома, взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже. В соседних домах взрывной волной выбило окна. Вспыхнувший после взрыва огонь перекинулся на соседние квартиры этажом выше. Очевидцы отметили, что помимо жительницы дома травмировались мужчина приблизительного такого же возраста и 8-летняя девочка. Жильцы высотки рассказали, что в квартире, где произошел взрыв, проводили ремонтные работы.

По предварительным данным, часть дома, где произошел взрыв, почти 20 лет назад была отключена от газового снабжения, из-за чего жившие там керчане пользовались баллонным газом. За несколько часов до инцидента на газовом накопителе вблизи многоэтажки проводили работы газовщики. А за час до взрыва специалисты газовой службы обходили квартиры, проверяя наличие топлива в трубах.

Два звена газодымозащитной службы ГУ МЧС примерно за 40 минут потушили пожар на площади около 40 метров.

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