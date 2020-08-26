Неподалеку от Армянска местные жители случайно обнаружили большое армейское кладбище XVIII века. Историки склоняются к мнению, что большинство похороненных здесь солдат пали не в сражении, а стали жертвами эпидемии, скорее всего чумы.

Вымер целый полк

- Вот эта первая могила, с которой все началось, - показывает раскоп активист поискового отряда "Память Перекопа" Алексей Симонов. - Дачник начал копать яму под емкость с водой и наткнулся на кости. Понял, что они человеческие, и позвал нас. Первая мысль была, что это солдаты Второй мировой - или наши, или немцы.

На месте кладбища сегодня находится большой заброшенный садовый кооператив. Очевидно, на останки и какие-то предметы дачники натыкались и раньше, предполагает поисковик, но никто этому значения не придавал.

- Как только мы увидели в земле первую пуговицу от мундира, сразу стал ясен возраст захоронения. Поняли, что это XVIII век, - говорит Алексей. - Потом нашли ладанку, а монета 1767 года развеяла последние сомнения.

Впоследствии находок оказалось тысячи, в основном это были пуговицы от мундиров, русские и турецкие пули, нательные крестики, ладанки, разнообразные пряжки от амуниции и галстуков, фрагменты холодного и огнестрельного оружия, детали кожаной обуви. Поисковики обратили внимание на то, что большинство погребенных были молодыми людьми. На это указывали здоровые, без признаков кариеса зубы. Также бросалось в глаза, что лишь на некоторых останках были видны отверстия от характерных турецких пуль. Основная масса костяков не имела признаков травм от холодного или огнестрельного оружия. В Центральном музее Тавриды, куда передали найденные предметы, пришли к выводу, что там действительно были похоронены солдаты армии князя Долгорукова, скончавшиеся от болезней, а не павшие в сражении.

Крест найденный в одной из могил мог принадлежать священнику. Фото: Сергей Винник/РГ

- Дело в том, что таких больших армейских кладбищ XVIII века до сих пор не находили не только в Крыму, но и во всей России, - говорит директор музея Андрей Мальгин. - Как обычно хоронят солдат, мы видим на картине Верещагина. Они лежат без одежды, завернутые в саваны, а здесь многих людей закопали прямо в униформе. Об этом свидетельствует большое количество пуговиц, пряжек и прочих фрагментов от амуниции.

Из исторических источников мы знаем, что боевые потери русской армии во время Крымского похода 1771 года были небольшими, в общей сложности менее 100 человек. Например, во время штурма вала на Перекопском перешейке русские потеряли 25 убитыми и 135 ранеными. Здесь же уже обнаружены останки 861 человека, и это не окончательное число. В пользу версии о санитарном характере захоронения свидетельствует и находка кошелька с деньгами у одного их погребенных. Карманы умерших не проверяли, очевидно опасаясь заражения, - деньги побоялись брать. Кроме того, на многих предметах видны следы огня, свидетельствующие о том, что перед захоронением вещи, скорее всего, пытались сжечь или обеззаразить огнем.

- Это говорит о том, что вероятнее всего, здесь погребены главным образом умершие от болезней. Прозоровский (генерал-фельдмаршал, 1781-1783 годы - генерал-губернатор Орловского и Курского наместничеств. - Прим. ред.) писал, что практически полностью вымер Орловский пехотный полк. А полк на тот момент времени имел численность 1500 человек. Приблизительно полк захоронен рядом с Перекопом, - говорит Андрей Мальгин. - В это время север Турции был поражен чумой, она добралась и до Крыма. 1772-й - год чумного бунта в Москве. В XVIII веке эпидемии выкашивали армии европейских держав сильнее, чем сражения.

Мундиры трех императриц

Найденное вблизи Армянска захоронение подарило историкам массу нетипичных находок, а вместе с ними и некоторые загадки. Например, среди извлеченных предметов очень много пуговиц от мундиров русской армии сразу трех исторических эпох - императрицы Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Перстень и другие предметы из захоронения до их реставрации. Фото: Центральный музей Тавриды

- Крымская армия князя Долгорукова была сформирована из так называемой украинской ландмилиции. Это были полуополченческие полки, полудобровольцы, однодворцы. Их перевели в разряд регулярных полков, но многие вещи в обмундировании еще остались ландмилицейскими, - рассказал Андрей Мальгин. - Пуговицы от мундиров времен Анны Иоанновны к тому времени были уже неуставными. Потому есть два варианта: либо ландмилиция еще использовала элементы мундиров старого образца, либо на этом же месте находилось более раннее захоронение, оставшееся со времен похода генерал-фельдмаршала Миниха на Крым. Хорошо известно, что эта армия понесла основные потери именно от болезней.

Реформа обмундирования имела место в армии России в 1763 году, после восшествия на престол Екатерины II. Тогда были введены новые плоские пуговицы, которые тоже встречаются в захоронении. Солдату русской армии в XVIII веке выдавался один комплект фурнитуры на весь срок службы, а служили они пожизненно. При этом мундиры менялись гораздо чаще. Соответственно, пуговицы нужно было срезать со старого мундира и перешивать на новый.

Свиной зуб для красоты

Основным датирующим материалом любого захоронения традиционно считаются деньги. Кубышка с монетами была найдена в одной из могил. Самая ранняя отчеканена в 1731 году в царствование Анны Иоанновны, это дало историкам повод снова задуматься, а не было ли на этом месте более раннего кладбища? Наиболее поздняя монета датирована 1767 годом. Однако учитывая то, что все они лежали в одном кошельке, а не в разных, скорее всего монеты первой половины XVIII века к тому времени просто еще оставались в обращении. Среди всех погребенных на кладбище оказалось только два офицера. Об этом свидетельствуют найденные в могилах две шпаги и два офицерских перстня.

- Одна шпага железная, она сильно коррозирована и сохранилась в обломках. В то время шпаги с железными эфесами оставались у ландмилиции, - рассказал Андрей Мальгин. - А у офицеров регулярных полков были латунные и бронзовые эфесы.

Офицерам принадлежали и два найденных латунных перстня. На одном отчетливо читается латинская буква Q, что вероятно говорит о иностранном, возможно немецком происхождении его владельца, а на втором - два скрещенных ключа. То, что фамильные перстни не из драгоценных металлов, а из латуни, скорее всего, говорит о бедности дворян. Золото вряд ли попало бы в могилу, поскольку даже позолоченных пуговиц с офицерских мундиров в захоронении не обнаружили.

Среди интересных находок, рассказывающих о жизненном укладе солдат русской армии, выделяется деревянная шкатулка с зеркальцем. Солдаты в походе следили за своим внешним видом, о чем говорят найденные здесь же, среди человеческих останков, пряди волос, заплетенных в косичку. Интересно, что уже в XVIII веке в ходу у рядовых русской армии были складные перочинные ножи. Несколько из них обнаружены в захоронении под Армянском. А вот два свиных зуба, найденные в солдатских могилах, историков не удивили.

Так выглядели монеты, найденные в одной из могил. Фото: Центральный музей Тавриды

- Солдатские портупеи покрывались смесью клея и мела, чтобы их лощить, использовали эти зубы, - рассказал Андрей Мальгин. - Суворов пишет, что у каждого солдата при себе должны быть помазок для бритья, бритва и свиной зуб для лощения портупеи. С помощью зуба ремни полировали до блеска ради красоты.

Большая часть находок из этого захоронения сейчас хранится в Центральном музее Тавриды. В 2021 году на полуострове будут отмечать 250-летие Крымского похода армии князя Василия Долгорукова, и артефакты, обнаруженные под Армянском, станут основой юбилейной экспозиции.

P.S.

Почему же кладбище на два с половиной века оказалось потерянным? В 1774 году между Россией и Турцией был подписан Кучук-Кайнарджийский мирный договор, одним из условий которого был вывод русских войск с территории Крымского ханства. Военные гарнизоны оставались только в Керчи и Еникале. Войска вывели, и чтобы кладбище не подверглось разграблению или надругательству, его разровняли.

Между тем

В мае нынешнего года останки 861 воина русской армии перезахоронили на кладбище села Суворово. Однако поисковики, продолжающие посещать место, где обнаружили захоронение, утверждают, что это не окончательное число. Останки еще 12 человек найдены недавно, будут и новые находки. Волонтеры предполагают, что на этом месте похоронили не менее 1000 человек.