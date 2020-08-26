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26.08.2020 00:15
Рубрика: Власть

Метеор

В Крыму поставят памятник русскому военачальнику
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Скульптор Андрей Коробцов (тот самый автор фигуры Советского солдата Ржевского мемориала) представил помощнику президента России Владимиру Мединскому проект памятника легендарному генералу русской армии, "кавказскому Суворову" Петру Котляревскому. Скульптура будет установлена РВИО в Крыму в рамках нацпроекта "Культура". Уже осенью она украсит набережную Феодосии, неподалеку от картинной галереи Ивана Айвазовского.
Приемка памятника "кавказскому Суворову" помощником президента России Владимиром Мединским (слева). Фото: Дмитрий Алексеев Приемка памятника "кавказскому Суворову" помощником президента России Владимиром Мединским (слева). Фото: Дмитрий Алексеев
Приемка памятника "кавказскому Суворову" помощником президента России Владимиром Мединским (слева). Фото: Дмитрий Алексеев

Генерал прославился в сражении с турками и персами как гений обороны. Он защищал российскую территорию, в том числе и на Кавказе, который к тому моменту входил в состав Российской империи. Эту историю символично передаст персидский ковер на постаменте памятника, брошенный под копыта коня.

Фото: Сергей Москаленко / vk.com
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"Этот человек полностью себя сделал. Придя денщиком к полковнику Лазареву, в 17 лет став офицером, в 21 - командиром полка и в 28 лет - генералом, - рассказал Мединский, осматривая полномасштабный проект памятника в мастерской скульптора. - Он не проиграл ни одного сражения. Всегда побеждал. Молниеносно принимал решения. Будучи тяжелораненым, лишившись глаза, став инвалидом, он долгие годы прожил в Феодосии. Дружил с Айвазовским, который спроектировал его могилу. Когда Котляревский скончался, Черноморская эскадра, спустя флаги, подошла к берегу. К тому моменту после его отставки прошло несколько десятилетий". Помощник президента напомнил, что Котляревского называли "генералом-метеором", он стал известен ночными боями: "Он был первым, кто системно воевал ночью, до деталей отработал тактику ночных штурмов".

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