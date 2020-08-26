В Крыму поставят памятник русскому военачальнику

Генерал прославился в сражении с турками и персами как гений обороны. Он защищал российскую территорию, в том числе и на Кавказе, который к тому моменту входил в состав Российской империи. Эту историю символично передаст персидский ковер на постаменте памятника, брошенный под копыта коня.
"Этот человек полностью себя сделал. Придя денщиком к полковнику Лазареву, в 17 лет став офицером, в 21 - командиром полка и в 28 лет - генералом, - рассказал Мединский, осматривая полномасштабный проект памятника в мастерской скульптора. - Он не проиграл ни одного сражения. Всегда побеждал. Молниеносно принимал решения. Будучи тяжелораненым, лишившись глаза, став инвалидом, он долгие годы прожил в Феодосии. Дружил с Айвазовским, который спроектировал его могилу. Когда Котляревский скончался, Черноморская эскадра, спустя флаги, подошла к берегу. К тому моменту после его отставки прошло несколько десятилетий". Помощник президента напомнил, что Котляревского называли "генералом-метеором", он стал известен ночными боями: "Он был первым, кто системно воевал ночью, до деталей отработал тактику ночных штурмов".