В Новороссийске появились "умные" поликлиники и остановки

В Новороссийске активно внедряют комплекс цифровых решений - сеть "умного освещения", информационную систему для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО), электронную систему регистрации и обработки медицинских анализов. Реализация этих и многих других проектов происходит в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 года между муниципалитетом и компанией "Ростелеком".

- Смарт-решения позволяют повысить качество жизни горожан. При разработке дорожной карты мы определили первоочередные направления для воплощения цифровых идей - городская среда, ЖКХ, цифровая культура, муниципальное управление, - говорит Евгений Азизов, управляющий делами администрации, руководитель проекта "Умный город Новороссийск".

Так, в феврале этого года в городе завершили модернизацию уличного освещения: специалисты заменили и установили свыше 15 тысяч светодиодных светильников, которые выдержат 25 лет службы. Энергосберегающие ресурсы уже сейчас экономят до 60 процентов эксплуатационных расходов. Новая система собирает данные и оптимизирует нагрузки на сеть в режиме реального времени, а также моментально фиксирует незаконные подключения.

Первые пять "умных остановок" оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением и тревожными кнопками. При нажатии такой кнопки происходит моментальная связь с диспетчером "Системы-112", которому можно сообщить о возникшей проблеме и оперативно получить помощь. По словам руководства центра ЕДДС, ежедневно диспетчерам поступает три-четыре вызова, большей частью люди обращаются за справочной информацией. Однако были случаи, когда дежурные через камеру фиксировали плохое самочувствие пассажира на остановке и вызывали "скорую".

Стоит отметить еще одно свежее умное решение - информационную систему для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО). Она представляет собой карту города, которая показывает расхождения данных об объектах недвижимости в налоговой и кадастровой базах. Высокое разрешение аэрофотосъемки помогает выявлять нецелевое использование земельных участков или самозахваты. Применение системы принесет бюджету Новороссийска дополнительные поступления уже в следующем году.