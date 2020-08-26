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26.08.2020 11:17
Рубрика: Общество

На Дону придумали антивирусную "сушилку"

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя - Юг России № 190(8244)
Ростовские изобретатели разработали новый прибор для борьбы с коронавирусной инфекцией. С его помощью можно быстро и комфортно обеззараживать руки.

- Внешне наше устройство напоминает сушилку, которая устанавливается в общественных туалетах. В горловину опускаются руки, срабатывает датчик и под высоким давлением распыляется дезинфицирующий раствор. Обработка производится туманной взвесью, а не жидкостью или гелем. Дело в том, что нас уже приучили носить маски, но о перчатках и своевременном обеззараживании рук многие забывают. Поэтому такие аппараты пришлись бы весьма кстати в местах повышенного скопления людей, - рассказывает один из разработчиков Николай Королев.

Фото: iStock
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По его словам, подобные приборы можно ставить, например, в торговых центрах, на предприятиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Обеззараживание проходит быстро и не доставляет никаких неудобств.

Кстати, Королев с энтузиастами-единомышленниками уже создали и апробировали дезинфицирующую противовирусную арку из поликарбоната. При прохождении сквозь нее срабатывает датчик движения, насосы подают в специальные форсунки дезраствор, который рассеивается в мелкую, практически незаметную глазу туманную взвесь. А подошвы обуви очищаются о пропитанный дезраствором коврик.

Первая экспериментальная установка некоторое время действовала на входе в супермаркете крупной торговой сети в городе Шахты Ростовской области. Проходившие через арку покупатели попадали в облако дезинфицирующего тумана, безопасного для человека, но губительного для вирусов.

Сейчас экспериментальную донскую арку используют в Москве в одной из закрытых ведомственных организаций, а донские изобретатели уже предлагают ее зимний вариант с системой подогрева. Она позволяет использовать дезраствор, не опасаясь замерзаний форсунок.

- Если начнется вторая волна коронавируса, то мы будем к ней готовы. А если подобные обеззараживающие системы потребуются в больших количествах, производство можно будет наладить в течение десяти дней, - говорит Королев.

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