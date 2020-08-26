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26.08.2020 11:00
Рубрика: Общество

Ткань против вируса

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 190(8244)
Ученые НИИ физической и органической химии Южного федерального университета презентовали технологию обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных, в том числе антикоронавирусных свойств.

Новация в том, что на поверхность ткани наносятся (либо вводятся в саму структуру) наноразмерные частицы металлической меди, которая имеет антимикробные свойства.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Прежде всего, такие ткани будут востребованы при изготовлении медицинских халатов или костюмов для медработников. Незаменимы они также в производстве масок. Не секрет, что многие используют маски многократно, а ведь они при повторном надевании из средства защиты превращаются в настоящий инкубатор заразы. Даже просто снимая маску, можно перенести вирус на руки.

- Обычная маска накапливает микробы и вирусы. Такие маски надо уничтожать либо хорошо обрабатывать, - говорит заместитель директора НИИ по инновационной деятельности и прикладным исследованиям Анатолий Пономаренко. - А на ткани с "медной" пропиткой вирус погибает. Ткань будет стерильна в течение всего времени работы. Костюм из этой ткани можно будет стирать и снова использовать. И дышать в таких костюмах легко.

Подробно технологию изготовления новой ткани в НИИ не объясняют, поскольку изобретение еще не запатентовано. Известно, что подобную ткань, с наночастицами серебра, изготовили в Пермском крае. Но медная пропитка не так дорого стоит и более эргономична, считают ростовские разработчики.

Как рассказал "РГ" Анатолий Пономаренко, готово уже несколько лабораторных образцов. В перспективе - разработка технологий изготовления таких тканей. Сегодня главное - найти заинтересованные в новой разработке профильные предприятия либо инвестора.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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