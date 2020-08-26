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26.08.2020 16:36

В Волгоградской области до конца года орошением охватят еще 8 тысяч га

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Очкуровском сельском поселении Волгоградской области с 2018 года реализуется инвестпроект по реконструкции и строительству орошаемых участков. Уже сдано 3,8 тысячи гектаров, вложено более 425 миллионов рублей. В 2020 году планируется ввести еще тысячу гектаров в Левчуновском сельском поселении, в следующем - еще почти 650 гектаров.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы администрации региона, на орошаемых полях уже возделывают силосную и зерновую кукурузу, которая является основой кормовой базы для местной птицефабрики. Высота растений, которые целиком идут на корм животным, уже достигает пяти метров, урожайность культур возросла почти в три раза.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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В Ленинском сельском поселении на новых орошаемых участках выращивают сою - аграрии планируют расширить экспортные поставки этой культуры, которой в засушливых условиях Заволжья необходим полив. Неслучайно часть орошаемых участков в Волгоградской области создают в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Здесь реконструкцию мелиоративных систем ведут с 2014 года. За это время введены участки общей площадью 3,7 тысячи гектаров, вложено 366 миллионов рублей. В текущем году здесь планируют сдать еще 1320 гектаров орошаемых земель, стоимость объектов составляет 235 миллионов рублей. Выращивают озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, сафлор, горчицу, картофель и лук. Кроме того, развито животноводство, молочную продукцию и мясо продают не только в Николаевском районе региона, но и за его пределами.

- Мы уже шесть лет на территории Волгоградской области реализуем государственную программу по развитию мелиорации, которая дает очень серьезный результат. В Заволжье - одни из самых засушливых районов, где мало осадков, где сложные условия и высокие температуры. Но современные технологии орошения, применение натуральных удобрений, помноженные на кропотливый труд, дают впечатляющие результаты. Это ответ всем тем, кто считал, что мелиорацией заниматься не надо, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Мы будем продолжать эту работу: мелиорация является основой для развития сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Для аграриев важен вопрос снижения тарифов на электроэнергию для тех, кто использует в сельхозпроизводстве орошение. Инициативы уже вышли на федеральный уровень.

Развивать мелиорацию в Заволжье позволяет модернизация инфраструктуры: заменили насосные станции на большом оросительном канале - дополнительные мощности позволяют планомерно увеличивать поливные поля, привлекать новых инвесторов и товаропроизводителей.

Государство компенсирует до 70 процентов затрат на строительство или реконструкцию объектов. В результате в Волгоградской области мелиоративные площади с 2014 года увеличились почти вдвое - до 58,5 тысячи гектаров. В 2020 году в регионе планируют сдать еще более восьми тысяч гектаров орошаемых полей, в том числе 2,6 тысячи по нацпроекту. Работа ведется в десяти муниципальных районах.

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