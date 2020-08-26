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26.08.2020 21:50
Рубрика: Культура

Война слезам не верит

Владимир Хотиненко возглавил жюри фестиваля "Победили вместе"
Текст: Светлана Мазурова
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
В Севастополе открывается XVI Международный кинофестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе". Большая разнообразная программа стартует в Летнем кинотеатре на Матросском бульваре в День российского кино 27 августа.

- Шестнадцатый год подряд город-герой принимает фестиваль, инициаторами которого стали герои Советского Союза, проживавшие в Крыму и Севастополе. Они считали, что, создав фестиваль, мы выполним свой долг по сохранению исторической правды, что это наша ответственность перед будущими поколениями, а кинофорум может стать еще одним памятником героизму города - творческим, - говорит генеральный продюсер фестиваля, президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
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Нынешний форум посвящен 75-летию Великой Победы. В его программе - национальный конкурс и четыре международных: конкурсы документальных и телевизионных фильмов, состязание киношкол, конкурс социальных фильмов, видео и рекламы. За призы соревнуются более 150 киноработ из 37 стран мира и 21 региона России.

Жюри международного конкурса документальных фильмов возглавляет известный режиссер Владимир Хотиненко. Творческой встречей с мастером и показом его картины "Наследники" откроется после реконструкции лучший в Крыму кинотеатр "Россия". Председатель жюри национального конкурса - Юсуп Разыков. Состоится творческий вечер режиссера и показ фильма "Танец с саблями", рассказывающего драматическую историю создания балета Арама Хачатуряна "Гаянэ".

Запланирован "круглый стол" "Кино в поисках исторической правды. История и память", подготовлена программа фильмов для личного состава Черноморского флота РФ. А в экопарке "Лукоморье" пройдет фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя в рамках Крымской Евразийской школы содружества.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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С 29 августа по 1 сентября будет проходить питчинг международных кинотелепроектов на темы истории Отечества, героики прошлого и современности. Организаторы - Евразийская Академия Телевидения и Радио и Севастопольcкое представительство Союза кинематографистов России.

Завершением фестиваля "Победили вместе" станет международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне, который пройдет под девизом "Защитить правду о Победе".

Торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будут названы имена победителей и вручены награды, состоится 4 сентября. Президент фестиваля - создатель популярнейших фильмов "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" режиссер Владимир Меньшов.

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