После того как владельцы скаковых лошадей из нескольких районов Челябинской области обратились за помощью к властям, те решили поддержать спортивное коневодство.

Троицкий ипподром был построен еще в конце XIX века на средства местного общества любителей конного бега, созданного купцами Яушевыми. В свое время он пользовался бешеной популярностью: именно здесь бывали маршалы Буденный и Жуков, мобилизовавшие коней для нужд фронта. Во время Великой Отечественной лошади применялись массово. На них ходили в атаку и разведку, использовали как тягловую силу в обозах с продовольствием и боеприпасами. Конезавод, эвакуированный в Троицк в 1941 году с Украины, поставил армии три тысячи племенных рысаков. К примеру, 78-я кавалерийская дивизия, сформированная на Урале, была полностью укомплектована ими.

Известен этот конноспортивный центр и племенной работой. В советские годы на конезаводе при ипподроме, к примеру, вывели кустанайскую породу верховых лошадей.

Былые традиции решено продолжить, создав для этого профильный конно-спортивный комплекс регионального уровня. Реконструкция обойдется в 120 миллионов рублей

Былые традиции решено продолжить, предварительно создав для этого базу - профильный комплекс регионального уровня. Власти обещают полностью реконструировать Троицкий ипподром, работы начнутся в 2021 году. Как информируют в центре по развитию коневодства Челябинской области, сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации, к декабрю должны получить заключение госэкспертизы. Тогда встанет вопрос о финансировании проекта. Примерная стоимость - 120 миллионов рублей.

Для возрождения ипподрома, впрочем, предпринимаются и другие шаги. Так, на начало сентября здесь запланированы скачки. Ожидается, что в них примут участие около 60 спортсменов Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкортостана. В программе - десять заездов, в том числе гонки рысистых и верховых пород, так называемые гладкие скачки, дистанционные заезды и другие. Победителей ждут призы сразу нескольких областных ведомств.

Отметят и конников на чистокровных скаковых лошадях: орловских рысаках и русских верховых. Для зрителей, по словам организаторов, подготовлена развлекательная программа, розыгрыши и викторины. А желающие смогут выполнить нормативы ГТО на оборудованной площадке.