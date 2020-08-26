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26.08.2020 18:16

Смотрины робота-антисептика

Крупному ретейлу презентовали разработки местных конструкторов
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 191(8245)
В полном формате торговые центры (ТЦ) в Свердловской области работают всего считанные недели. Но, как выяснилось, уже думают о развитии. Региональный венчурный фонд совместно с союзом промышленников и предпринимателей устроили топ-менеджменту торговых сетей встречу с финалистами открытого конкурса стартапов. Какие идеи предпочел большой ретейл?

От режима вынужденных ограничений крупные ТЦ пострадали, пожалуй, больше других, однако на длительный простой уже не жалуются. Предприниматели пытаются в любой ситуации найти пресловутое окно возможностей. Конечная цель неизменна - увеличить число посетителей и превратить их в покупателей. И многим это удается. Так, представитель одной из федеральных сетей сообщил, что онлайн им поступает более 25 тысяч заказов в сутки. Остальные об этом пока мечтают или ищут свои пути.

Фото: РИА Новости/Илья Питалер
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Как утверждают руководители крупных ТЦ, по посещаемости эти объекты уступают только аэропортам. Например, в екатеринбургскую "Мегу" ежемесячно приходит около 1,7 миллиона человек - это 15-17 миллионов гостей в год. Еще несколько лет назад руководство ТЦ решило расширить привычный формат торговли при помощи социальных проектов. Рядом построили парк отдыха, а в сентябре обещают открыть крытый, теплый и тоже бесплатный скейт-парк - первый в городе. Поиск новых идей продолжается.

- Мы за четкие и долгоиграющие цели. Предоставляем стартапам площадки, где можно показать товар лицом, проводим мероприятия городского масштаба. Работаем не только с крупным бизнесом, но и с самозанятыми. Кстати, во время пандемии мы стали одной из площадок "Немузея мусора". И по-прежнему готовы к новым проектам, - рассказала управляющая ТЦ"Мега"-Екатеринбург Айше Агекян.

Торговым сетям предложили голосовые технологии логистики, идентификацию персонала по венам ладони и Wi-Fi-ловушки для клиентов

Идеи ищут по-разному. Руководитель проектов по поиску и отбору инноваций X5Retaile Group Дмитрий Власенков признался, что поиск идет как внутри компании, так и вне ее.

- В первом случае приходится "кипятить среду", чтобы хотелось общаться. Мы также "пылесосим" рынок и ищем все интересное, чего у нас еще нет. За два с половиной года запустили более 2000 стартапов. Это вылилось в 150 пилотных и 26 внедренных проектов. Кстати, у нас есть десять магазинов-лабораторий, где обкатываются идеи, - рассказал он.

Фото: iStock
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Финалисты конкурса стартапов презентовали инновации, которые условно можно разделить на две группы: цифровые и нецифровые.

Первых большинство - примета времени. В их числе, к примеру, голосовые технологии логистики (удобно при сборе заказов в магазине) или несколько пугающая "биометрическая идентификация персонала и субподрядчиков Biosmart". Инфракрасные лучи сканируют вены ладони, и система моментально определяет уровень доступа сотруднику в различные помещения внутри торговых точек. А также устанавливает время прибытия на рабочее место, отправляет онлайн-отчеты руководителю. Говорят, система уже внедрена в ряде магазинов и экономит до 15 процентов фонда оплаты труда ежемесячно.

Среди нецифровых проектов - вертикальные гидропонные фермы: витринные модули в торговом зале, где за стеклами растет и ежедневно состригается зелень или клубника. Или Septorobot - бесконтактный робот-дезинфектор для рук.

- Прообраз увидели на фото - такие устройства уже распространены, например, в Китае. Их производят и в Москве. Но екатеринбургские конструкторы предложили новое решение: бесконтактный насос внутри. В результате антисептик не контактирует с частями насоса, - рассказал "РГ" руководитель проекта Максим Чинцов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Выглядит устройство, как высокий кулер для воды с прямоугольным окошком на уровне рук. Стальной корпус вмещает большой объем антисептика - не нужно часто доливать, а мелкодисперсное распыление позволяет экономить раствор, уверяет стартапер. Кстати, как показало итоговое голосование, уральский Septorobot "топам" понравился: он набрал семь голосов. В тройку призеров вошел также проект Biosmart.

На один голос больше у победителя - сервиса "Твой промоутер". Директор по развитию компании-разработчика Даниил Хрусталев предложил крупному ретейлу так называемые Wi-Fi-ловушки для клиентов. Включенные в магазине, они могут распознать любые интернет-ресурсы аудитории и перенести информацию в хранилище. В итоге торговая сеть получает возможность транслировать рекламу там, где ее заметят. Причем при помощи психографического типирования можно настроить и показать нужный ролик каждому психотипу потребителя: новатору, прагматику или романтику. Тестирование в одной из торговых сетей продемонстрировало эффективность устройства - плюс 7,5 тысячи новых клиентов.

Правда, в сотрудничестве стартапера с федеральными сетями уже обнаружилась одна проблема. Вопросы расширения региональные партнеры зачастую делегируют Москве, а переговоры с центром откладывают. Коллеги в таких случаях советуют стартаперам выходить на центральный офис самостоятельно: даже в эпоху цифровых технологий личные контакты никто не отменял.

От первого лица

Светлана Островская, и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области:

- В последние месяцы торговля в основном перешла в режим онлайн. Совершенно очевидно, что в таких реалиях мы будем жить еще некоторое время. В этом есть как минусы, так и плюсы. Пандемия дала положительный толчок, заставила задуматься об инновациях, разработке новых форм взаимодействия с поставщиками и покупателями, помогла посмотреть на процессы по-новому.

Кстати

По правилам проекты, набравшие наибольшее число голосов, получают право на дальнейшее сотрудничество с торговыми сетями, в числе которых: "Метро Кэш энд Керри", "Галамарт", "Сима-Ленд", "Елисей", "Пятерочка", "Перекресток" и другие.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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