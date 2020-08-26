В начале августа уральцы смогли наконец посещать торговые центры, а затем групповые занятия в фитнес-центрах (до 20 человек) и даже концерты под открытым небом. Чуть позже разрешили открыться предприятиям общепита. В целом, по данным очередного исследования, которое проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России Бориса Титова, в Уральском округе постепенно - не ускоренно, но и не слишком медленно - переходят к последнему этапу снятия ограничений.

Уровень открытия бизнеса изучили по всей стране, при этом, конечно, учитывалась эпидемиологическая обстановка. Среди 18 отраслей, попавших в выборку, половину составила индустрия отдыха и развлечений: заведения общепита, спортивные центры, учреждения культуры, ночные клубы и непродовольственные магазины. Так, на 10 августа эксперты подсчитали, что торговым центрам разрешили работать в 60 регионах, кинотеатрам - в 33-х, фитнес-центрам и ресторанам - в 76-ти (но в 11 из них - только в формате летней веранды).

По мнению Бориса Титова, в девяти регионах власти несколько перестраховываются - открывают меньше предприятий, чем это допускают требования Роспотребнадзора. В частности, в числе таких территорий из уральских регионов оказалась Югра (местное правительство недавно объявило лишь о втором этапе снятия ограничений).

В число передовиков субъекты УрФО не попали: по оценке экспертов, быстрее всех компании открывают в Москве, Республике Карелия, Сахалинской и Смоленской областях. Политику остальных 72 регионов бизнес-омбудсмен назвал сбалансированной, ведь власти ежедневно анализируют количество заболевших и выздоровевших и принимают решения взвешенно.

В Уральском округе к сегодняшнему дню многие предприятия и организации уже возобновили работу. Скажем, на Ямале можно ходить в библиотеки и музеи при одновременном посещении до пяти человек, в Тюменской области - на киносеансы в залах, а с сентября - и на спектакли. Курганская, Свердловская и Челябинская области открыли бани и сауны, залы кафе, санатории и базы отдыха.

Увы, многие компании закрылись полностью, а для тех, кто выдержал испытание, самое главное сейчас - восстановить потребительский спрос, считает вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева. По ее прогнозам, на это уйдет как минимум год, и без господдержки, в том числе федеральной, бизнесу не справиться. Для сведения: падение валового регионального продукта Свердловской области уже оценивается в 200 миллиардов рублей.