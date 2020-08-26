На Ямале ученые нашли пять поселений древних охотников-рыболовов

Новости

Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины 11:30
Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в жилом доме в Москве 11:29
Хуснуллин пообещал поддержать строительство дорог и проект "Чистая вода" для Ингушетии 11:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в среду в Московской области 11:24
"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв 11:22
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны 11:17
Пожар в жилом доме в Москве потушен 11:07
Движение по улице Кубинка в Москве ограничено из-за пожара 11:06
Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой 11:02
Тринадцать человек спасены во время тушения пожара на западе Москвы 11:01
Бактерии оказались способны путешествовать в космосе 10:48
В Москве начались испытания беспилотной "Ласточки" 10:43
Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом 10:41
"Армату" предложили вооружить 152-мм пушкой и новыми снарядами 10:31
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы 10:18
Россия поставит в Казахстан вакцину от коронавируса 10:18
Оскар Кучера прокомментировал свой уход из шоу Леры Кудрявцевой 10:18
В Беларуси испортили паспорта высланным российским журналистам 10:16
Бирюков: Работы по ремонту дорог для подготовки к зиме выполнены на 70% 10:14
Минприроды: Коронавирус может разгрузить Северный морской путь 10:03
На Берлинале отменили "гендерные" награды 09:59
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину 09:57
В Ереване частично обрушился жилой дом после взрыва газа 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 11:09
Рубрика: Общество

На Ямале ученые нашли пять поселений древних охотников-рыболовов

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

В этот полевой сезон ученые на юге полуострова Ямал в истоке реки Еркутаяха нашли пять древних поселений эпохи энеолита.

В двух из них, "Поселении Йоркутинском-2" и "Поселении Йоркутинском-4", обнаружены фрагменты керамических сосудов, сообщается на портале правительства ЯНАО.

Фото: "Газпромнефть - Ямал"
На ямальском месторождении обнаружили останки мамонта

Поселения принадлежат ясунской культуре эпохи энеолита. Их жители в какой-то период своей истории переселились на Север и из-за изменений природно-климатических условий полностью перешли на другой тип хозяйства.

Полуоседлые охотники-рыболовы построили на юге полуострова Ямал долговременные жилища и занялись охотой на дикого северного оленя. Об этом говорят многочисленные кости животных, орудия для охоты и обработки шкур.

Но эту теорию нужно проверить. Поэтому археологи планируют продолжить изучение древних памятников в бассейне реки Еркутаяха и потом заняться поиском новых доказательств миграции древнего населения с юга на север.

Кстати

В этом году изучали и археологический памятник "Поселение Салехард 4", который находится в нескольких километрах от столицы автономного округа. Он было открыт в 2009 году и оказался многослойным. Там находили артефакты времен энеолита, бронзового века, раннего Средневековья, и даже вскрыли захоронение XIII века до нашей эры.

Ученые сделали небольшой раскоп, вскрыв остатки деревянной конструкции. Они предполагают, что это были края жилища бронзового века, хотя основная часть постройки была разрушена в середине прошлого века, когда строили пирс нефтебазы.

Фото: Научный центр изучения Арктики
На Ямале археологи нашли артефакты на месте древнего жилища

Так, коллекция находок пополнилась керамикой, орудиями из камня - ножами, ножевидными пластинами, наконечниками стрел. Их передадут окружному музейно-выставочному комплексу.

Ученые считают, что в эпоху энеолита в этом месте находилась временная стоянка оседлых рыболовов. А постоянные поселения появились здесь позже - в эпоху бронзы и раннего Средневековья. Здесь сохранились остатки жилищ, а находки говорят о том, что население плавило металл.

Собраны также образцы почв в культурных слоях от эпохи энеолита до наших дней. Исследования помогут лучше понять динамику развития традиционных хозяйств и географию расселения древнего человека в Арктике. Образцы будут изучать в лаборатории.

Результаты дальнейшего исследования помогут понять, каким был климат и окружающая среда с древности до наших дней. На основе этих данных можно будет строить прогнозы развития климата и экосистем, а археологам станут известны новые причины расселения человека в Арктике.

В регионах Общество Наука Общество Природа Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения
Названы регионы России с самым грязным воздухом
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых