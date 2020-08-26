На Ямале ученые нашли пять поселений древних охотников-рыболовов

В этот полевой сезон ученые на юге полуострова Ямал в истоке реки Еркутаяха нашли пять древних поселений эпохи энеолита.

В двух из них, "Поселении Йоркутинском-2" и "Поселении Йоркутинском-4", обнаружены фрагменты керамических сосудов, сообщается на портале правительства ЯНАО.

Поселения принадлежат ясунской культуре эпохи энеолита. Их жители в какой-то период своей истории переселились на Север и из-за изменений природно-климатических условий полностью перешли на другой тип хозяйства.

Полуоседлые охотники-рыболовы построили на юге полуострова Ямал долговременные жилища и занялись охотой на дикого северного оленя. Об этом говорят многочисленные кости животных, орудия для охоты и обработки шкур.

Но эту теорию нужно проверить. Поэтому археологи планируют продолжить изучение древних памятников в бассейне реки Еркутаяха и потом заняться поиском новых доказательств миграции древнего населения с юга на север.

Кстати

В этом году изучали и археологический памятник "Поселение Салехард 4", который находится в нескольких километрах от столицы автономного округа. Он было открыт в 2009 году и оказался многослойным. Там находили артефакты времен энеолита, бронзового века, раннего Средневековья, и даже вскрыли захоронение XIII века до нашей эры.

Ученые сделали небольшой раскоп, вскрыв остатки деревянной конструкции. Они предполагают, что это были края жилища бронзового века, хотя основная часть постройки была разрушена в середине прошлого века, когда строили пирс нефтебазы.

Так, коллекция находок пополнилась керамикой, орудиями из камня - ножами, ножевидными пластинами, наконечниками стрел. Их передадут окружному музейно-выставочному комплексу.

Ученые считают, что в эпоху энеолита в этом месте находилась временная стоянка оседлых рыболовов. А постоянные поселения появились здесь позже - в эпоху бронзы и раннего Средневековья. Здесь сохранились остатки жилищ, а находки говорят о том, что население плавило металл.

Собраны также образцы почв в культурных слоях от эпохи энеолита до наших дней. Исследования помогут лучше понять динамику развития традиционных хозяйств и географию расселения древнего человека в Арктике. Образцы будут изучать в лаборатории.

Результаты дальнейшего исследования помогут понять, каким был климат и окружающая среда с древности до наших дней. На основе этих данных можно будет строить прогнозы развития климата и экосистем, а археологам станут известны новые причины расселения человека в Арктике.