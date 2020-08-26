На Урале посчитали "индекс школьного портфеля"

Эксперты Уральского главного управления Банка России изучили, как изменилась стоимость базового набора канцтоваров, одежды и обуви для школьника по сравнению с прошлым годом. Оказалось, в июле 2020-го "индекс школьного портфеля" ниже прошлогоднего на 1,3 процента.

Эксперты взяли условную уральскую семью с двумя детьми, где сын пойдет в первый класс, дочь - в пятый. В набор первоклассника включили сорочку, брюки, джемпер и школьные полуботинки, новый ранец, ручку, карандаш, тетрадь, альбом для рисования, фломастеры и спортивную форму - костюм и кроссовки. Стоимость товаров по сравнению с летом прошлого года почти не изменилась и составила 11290 рублей против 11323 рублей (минус 0,3 процента). В комплект принадлежностей для пятиклассницы также включили канцтовары, спортивную форму и новый портфель, но добавили полушерстяной школьный сарафан, блузку и ботинки. Выяснилось, что этим летом цена набора на 255 рублей ниже, чем в прошлом: 10640 рублей вместо 10895 (минус 2,3 процента).

В итоге, чтобы собрать детей в школу, нужно заплатить в этом году на 287 рублей меньше, чем в прошлом: 21931 рубль вместо 22218. Таким образом "школьный портфель" за год подешевел на 1,3 процента.

Цены, по данным экспертов, снизились на одежду и обувь. Зато канцтовары, в том числе - ранцы, подорожали.

- Такая динамика связана с коронавирусными ограничениями: многие магазины столкнулись с резким спадом спроса и ограниченными возможностями дистанционной продажи детской обуви и одежды, что вынудило их снизить цены. В результате на рынке стала доминировать более дешевая продукция, - объясняет эксперт Уральского ГУ Банка России Владимир Бойко.

Рост цен на канцтовары начался в апреле, когда школы и детские сады перешли на дистанционный режим - родители покупали фломастеры, карандаши и альбомы, чтобы занять детей дома. Кроме того, большинство специализированных магазинов закрылись, многие поставщики уменьшили поставки либо вовсе прекратили существование. Это привело к сжатию предложения на рынке и стало дополнительным фактором роста цен на канцелярские товары.

- Действительно, в этом году собирать ребенка в школу было дешевле, чем в прошлом, - поделилась с "РГ" мама пятиклассницы Юлия Иванова. - Получилось сэкономить за счет скидок - на одежду, обувь, канцтовары. Многие интернет-магазины и обычные специализированные давали хороший дисконт, причем, активно рекламировали свои акции.