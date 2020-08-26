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26.08.2020 12:22
Рубрика: Общество

На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Нейрохирурги ГКБ номер 40 в Екатеринбурге получили и опробовали видеоэндоскопическую стойку для малоинвазивных операций на позвоночнике. "Аналоги есть только в некоторых крупных федеральных специализированных центрах нейрохирургии", - рассказали в клинике.

Фото: Пресс-служба ЧОКДБ
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Оборудование можно использовать для абдоминальных (внутри брюшной полости), торакальных (в грудной клетке) и гинекологических вмешательств. "Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения. С помощью новой стойки здесь намерены выполнять до трех сотен сложных вмешательств ежегодно.

Первым пациентом стала 27-летняя девушка. Год назад у нее начала неметь правая нога, приступы боли не купировались никакими препаратами и длились по несколько дней. Девушку клали на обследование в стационар, она консультировалась со специалистами, но лишь два месяца назад причина недомогания выяснилась: МРТ выявила грыжу размером 7,5 миллиметра в крестцовом отделе позвоночника.

Операция проводится через крошечный прокол в коже - всего от двух до пяти миллиметров. В отверстие вводится эндоскоп с миниатюрной видеокамерой, которая передает изображение на монитор. На эту картинку уже и ориентируется врач, направляя инструменты на нужные участки позвоночника. Такая технология (ее называют "хирургия одного дня") минимизирует риск кровотечения и послеоперационных инфекций, что в совокупности в итоге сокращает период восстановления.

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