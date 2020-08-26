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26.08.2020 09:00
Рубрика: Общество

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Текст: Екатерина Призова

Аналитики составили список российских регионов с наиболее проблемной экологической обстановкой. В тройку вошли Красноярский край, Кемеровская область и Югра.

Фото: iStockphoto.com
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При формировании списка излучались объемы выбросов от промышленных предприятий, которые базируются в той или иной области, и от транспорта. Как поясняет РБК, в чьем распоряжении есть это исследование, основой для него послужили данные Росприроднадзора, которому поступают отчеты от заводов, загрязняющих атмосферу. Что касается транспортной составляющей, то здесь учитывались и авто, и железная дорогая.

Так, в 2019 году суммарно в атмосферу было выброшено 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. То есть на одного человека приходится приблизительно 155 килограммов вредных выбросов в год (от 23 килограммов до 1,6 тонн в зависимости от региона).

Около трех четвертей всей попадающей в воздух отравы - на совести заводов (в первую очередь, утверждают эксперты, металлургических), четверть - за автомобилями.

На первом месте самых загрязненных территорий - Красноярский край, где много металлургических предприятий. За ним идет Кемеровская область с ее угледобычей. И на третьем месте - нефтегазовая Югра.

Также, по данным авторов исследования, к неблагополучным субъектам можно отнести Свердловскую и Иркутскую области, Ямал, Башкортостан, Челябинскую и Оренбургскую области.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Средняя Волга УрФО ХМАО УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО Свердловская область СФО Красноярский край

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