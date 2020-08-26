Названы регионы России с самым грязным воздухом

Аналитики составили список российских регионов с наиболее проблемной экологической обстановкой. В тройку вошли Красноярский край, Кемеровская область и Югра.

При формировании списка излучались объемы выбросов от промышленных предприятий, которые базируются в той или иной области, и от транспорта. Как поясняет РБК, в чьем распоряжении есть это исследование, основой для него послужили данные Росприроднадзора, которому поступают отчеты от заводов, загрязняющих атмосферу. Что касается транспортной составляющей, то здесь учитывались и авто, и железная дорогая.

Так, в 2019 году суммарно в атмосферу было выброшено 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. То есть на одного человека приходится приблизительно 155 килограммов вредных выбросов в год (от 23 килограммов до 1,6 тонн в зависимости от региона).

Около трех четвертей всей попадающей в воздух отравы - на совести заводов (в первую очередь, утверждают эксперты, металлургических), четверть - за автомобилями.

На первом месте самых загрязненных территорий - Красноярский край, где много металлургических предприятий. За ним идет Кемеровская область с ее угледобычей. И на третьем месте - нефтегазовая Югра.

Также, по данным авторов исследования, к неблагополучным субъектам можно отнести Свердловскую и Иркутскую области, Ямал, Башкортостан, Челябинскую и Оренбургскую области.