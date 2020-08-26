Старший преподаватель кафедры психологии Курганского госуниверситета Юлия Малюшина разработала методику, которая помогает не только узнать причину подростковых правонарушений, но и предотвратить их. Психолог сотрудничает с региональным управлением МВД в качестве внештатного лектора лекторской группы, помогает в расследовании преступлений с участием несовершеннолетних. Юлия награждена медалью регионального управления МВД России "За взаимодействие".

Юлия Алексеевна, почему вы заинтересовались подростковой преступностью?

Юлия Малюшина: По первому образованию я историк, в 2001 году пришла работать в одно из курганских профтехучилищ. Некоторые мои студенты выделялись, скажем так, девиантным поведением: хамили, хулиганили, были агрессивны, склонны к правонарушениям и даже уголовно наказуемым преступлениям. Я задумалась, почему они это делают и можно ли их изменить. Поскольку эти вопросы лежали в плоскости психологии, я решила получить второе высшее образование - психолога. Так с 2005-го и по сей день занимаюсь с детьми, которые совершают правонарушения и сами подвергаются насилию. На основе собственных исследований разработала методику "Доминирующий криминальный мотив". Ее суть - глубже понять основную причину противоправного поведения подростка и, исходя из этого, строить с ним взаимодействие.

Как ваша методика работает на практике?

Юлия Малюшина: У меня был мальчик, задержанный за грабеж. Оказалось, его не признавали сверстники. Чтобы стать своим, он пошел на преступление - явно желал самоутвердиться. Я его потом спросила: и как, полегчало? Нет, говорит, проступок не стоил того. Радует, что парнишка это осознал. Еще случай: две девочки зашли в магазин одежды, примерили куртку и сапоги, а потом в новой одежде убежали, не расплатившись, то есть совершили кражу. Их поймали. На следствии одна из девочек призналась, что ей нечего было надеть, а на улице похолодало. Выходит, умышленного мотива здесь тоже нет. Ребенок хотел лишь потеплее одеться.

Почему она не взяла теплые вещи дома?

Юлия Малюшина: Выяснилось, что ее избивал отчим. Она категорически отказывалась идти домой. Уж лучше в СИЗО! Значит, причину поступка девочки надо искать в семье. Кстати, существует очень тонкая грань между жестоким обращением с детьми и появлением криминальной мотивации. Негативный опыт, который накапливается у детей, может передаваться из поколения в поколение, возникает определенный стереотип. Исследования показывают: мальчики, пережившие в детстве жестокое обращение, в будущем сами очень часто становятся агрессивными по отношению к другим людям. А девочки воспринимают насилие как норму. Они и во взрослой жизни позволяют обращаться с собой жестоко, например, мужу.

Девочки бывают более жестокими, чем мальчики. Барышни не признают авторитетов, особенно если ранее совершали преступления

Примерно месяц назад в Интернете выложили видеоролик, где шестиклассницу избивали сверстники. Особенно усердствовала одна девочка - она пинала лежащую на земле жертву. К счастью, пострадавшая отделалась синяками и ссадинами. Мама драчуньи в комментариях извинилась за дочь и призналась, что не ожидала от нее такого. То есть семья вроде вполне благополучная. Какой здесь доминирующий криминальный мотив?

Юлия Малюшина: В каждом конкретном случае надо разбираться. В моей практике встречаются и псевдоблагополучные семьи. Внешне все выглядит пристойно, а внутри - огромные психологические проблемы. Многое зависит от воспитания. Например, ситуация, когда один родитель хвалит, а другой за то же самое ругает, приводит к дисгармонизации личности ребенка. Он не знает, что правильно, а что нет. На самом деле доминирующих криминальных мотивов много. Например, обида, зависть, месть. Часто друзья провоцируют подростков на необдуманные поступки, как говорится, берут на слабо. Особенно когда дело касается алкоголя или наркотиков. И ребенок пытается доказать, что он большой, ему все можно. То же самое происходит, когда толпа избивает человека: один ударил, другой добавил. Дети входят в агрессивный раж. Вместе ничего не страшно! При этом девочки бывают более жестокими, чем мальчики. Барышни вообще не признают авторитетов, особенно если ранее уже совершали преступления.

Как не поддаться соблазну пойти за толпой?

Юлия Малюшина: Надо научить детей говорить нет. Родители и учителя должны объяснить, что отказ выпить или закурить за компанию - не проявление слабости или трусости, а напротив, демонстрация характера сильного человека, ведь плыть по течению всегда легче.

Что делать, чтобы дети не встали на криминальный путь?

Юлия Малюшина: Как это ни банально, необходима профилактика, совместная работа семьи, школы, учреждений допобразования, комиссий по делам несовершеннолетних. Я считаю, формирование правосознания надо начинать в детском саду, в раннем возрасте объяснять, что хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от общепринятых норм.

Как сложилась судьба ваших ребят с девиантным поведением из профтехучилища?

Юлия Малюшина: По-разному. Есть те, кто пошел по кривой дорожке. Но большинство нормально живет, кто-то работает в правоохранительных органах. Общаемся, вспоминаем, как вместе восстанавливали в училище музей боевой и трудовой славы. Как говорил польский поэт и автор афоризмов Станислав Ежи Лец, будущее несовершеннолетних призрачно. Из них еще могут вырасти добропорядочные люди.

Ключевой вопрос

По статистике, в Курганской области за шесть месяцев преступлений стало меньше, чем за тот же период годом ранее, а вот количество совершенных подростками или с их участием увеличилось с 210 до 250. Печально, что больше половины из них - особо тяжкие и тяжкие. С чем это связано, по вашему мнению?

Юлия Малюшина: В подростковой среде растет агрессивность. Причин много, в том числе общая социально-экономическая обстановка в стране. Но на первое место я бы все-таки поставила взаимоотношения в семье. Не секрет, что многим родителям некогда заниматься воспитанием детей. Они заботятся прежде всего о материальном благополучии. Домой приходят усталыми - им не до детей. А если мама и папа между собой еще и не ладят, скандалят, совсем плохо. Дети уходят в соцсети, сидят в телефонах, за компьютерными играми. У героев в игре много жизней. Одна закончилась, начинается другая. И эта виртуальная реальность переносится в жизнь, вызывает агрессию и абсолютное безразличие к другим. Я работала с подростком, убившим трех человек. У него были ярко выраженные агрессивный и аморальный доминирующие криминальные мотивы. Никаких нравственных ценностей. Нечего терять! С такими труднее всего.