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26.08.2020 11:52
Рубрика: Власть

Тюменские производители аэрозолей и кормов признаны лучшими экспортерами

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Пять компаний Тюменской области попали в список лидеров несырьевого неэнергетического экспорта окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года", инициированной в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Абсолютными победителями стали две из них, а призерами - три. Новый статус получили организации и индивидуальные предприниматели, достигшие высоких результатов в продвижении за рубежом товаров и услуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индивидуальному предпринимателю Владимиру Муратову конкурсная комиссия отдала первое место в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство". Доля экспорта в выручке его компании, производящей корма для рыб и креветок, в настоящее время составляет 90 процентов. В прошлом году Муратов открыл для поставок две новые страны: Индию и Вьетнам. Причем в последней тюменскому бизнесмену удалось наладить сеть дистрибуции.

Добавим, что второе и третье места в этом блоке заняли компании "НордЭко" и "Заводоуковский маслозавод" соответственно.

Фото: Пресс-служба завода "Абсолют"
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По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, к концу 2024 года регион готов достичь объема вывоза сельхозпродукции в размере 30 миллионов долларов.

Победителем в номинации "Прорыв года" эксперты признали ООО "Тюменские аэрозоли". По итогам 2019 года этой компании удалось увеличить на 40 процентов объем продаж за границу кислородных баллончиков, санитайзеров, репеллентов, пищевых и технических смазок, авто- и бытовой химии, товаров для охоты и рыбалки. Предприятие успешно сотрудничает с крупнейшей в мире торговой онлайн-платформой Alibaba.com, а в ближайшем будущем планирует выйти на торговую площадку eBay и презентовать сайт на иностранном языке. В их списке постоянных партнеров - компании из Швеции, Малайзии, Марокко, Израиля, Англии. Недавно были заключены дилерские контракты с представителями в Болгарии и Казахстане. В разгар пандемии предприниматели наладили выпуск антисептика с частицами серебра и медицинского кислорода для дыхания. Всего же на счету компании - 232 наименования товаров.

Второе место в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес" получила инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика".

Фото: iStock
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Министр промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков называет присуждение статусов победителей очередным подтверждением конкурентноспособности отечественных компаний. Кстати, в этом году организаторы ожидали получить тысячу заявок, но их поступило в полтора раза больше.

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина подчеркивает, что лидеры премии "Экспортер года" своим примером доказывают: зарубежные поставки открывают новые перспективы и помогают нарастить прибыль, а внешняя торговля - важнейшее направление, которое отвечает за эффективное развитие всей экономики.

Заслуженные награды победителям окружного этапа премии вручат в прямом эфире телепрограммы "Экспортер года" на телеканале "Урал". Но это еще не все. Обладателям первых мест предстоит заявить о себе на федеральном уровне в рамках форума "Сделано в России". Лучшим экспортерам обещают персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами, информационную поддержку, обучение по акселерационной программе и другие бонусы от РЭЦ.

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