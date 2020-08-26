В Екатеринбурге в рамках проекта "Российская и германская молодежь в диалоге" провели конкурс творческих эссе "История в биографиях". Организаторы - Уральский государственный педуниверситет, центр студенческих проектов и программ, гимназии Готлиба Даймлера и Фердинанда Порше из Штутгарта, а также центр повышения квалификации учителей из Бад Вильдбада.

Из 2700 поданных заявок 2180 успешно прошли модерацию и размещены на сайте. Их авторы - школьники старше 14 лет, студенты, аспиранты из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Германии. Члены жюри, в том числе генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе, признаются: было очень сложно выбрать шесть лучших из такого количества креативных сочинений. Поэтому победителями решили признать 12. А 75 эссе опубликуют в сборнике, чтобы педагоги их использовали как дополнительный материал на уроках истории.

Среди русскоязычных авторов лучших эссе - студентка из Екатеринбурга Екатерина Дорохова, будущий лингвист.

- Про конкурс я узнала от мамы, она провела детство в родном городе Антона Семеновича Макаренко. Мама же помогла с идеей - написать про Гетца Хиллига, первого иностранца, шесть лет возглавлявшего международную макаренковскую ассоциацию, - рассказала Катя.

Человек, к биографии которого обратилась девушка, в 1968-м возглавил лабораторию "Макаренко - реферат" в Марбургском университете. Немецким ученым были очень интересны мысли о воспитании гражданина и патриота, ведь об этом еще в XIX веке много писал Фридрих Адольф Дистервег. Опыт создания трудовой школы на основе хозрасчета в Советском Союзе оказался даже успешнее, чем у немецкого педагога Георга Кершенштейнера. В использовании театра как компонента эстетического развития Макаренко удивительно созвучен еще одному классику немецкой педагогики Вильгельму Лаю, а теория и практика формирования коллектива как универсального средства воспитания не теряет актуальности и по сей день. Удивительно, но "Педагогическая поэма" в Германии была опубликована без купюр на несколько десятилетий раньше, чем в России. Не стало Гетца Хиллига ровно год назад, а за всю жизнь он написал более 250 научных работ о Макаренко.

- Я ни разу не была в Германии, хотя, конечно, хочется, - признается победительница конкурса.

У нее еще будет шанс попрактиковаться в немецком: награждение отложили до снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

Тем временем

В сентябре начнется и продлится до середины 2021 года Год Германии в России. К нему приурочат цикл мероприятий по культуре, науке, экологии, цифровым технологиям и прочим аспектам сотрудничества.

На заметку

Лучшие работы конкурса "История в биографиях" ищите на сайте o-rossii.ru/catalog/biographies.