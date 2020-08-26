"Большой четверкой" бизнес-объединений - Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Уральской ТПП, региональными отделениями "Деловой России" и "ОПОРЫ РОССИИ" - подготовлен пакет предложений в национальный и региональный планы восстановления экономики. Свод экспертных рекомендаций в горизонте двух лет. Его цель - реабилитация экономики. Именно реабилитация, ведь если в первые дни пандемии государство и институты развития действовали в режиме "скорой помощи" и "травмпункта", то сейчас многим предприятиям и даже целым отраслям важно вновь "научиться ходить", жить полноценной, нормальной жизнью. И роль государства на этом этапе очень важна.

В пакете - 28 предложений. Они разбиты на пять групп и синхронизированы с направлениями общенационального плана. Особый приоритет - поддержке занятости: безработица в Свердловской области растет, уже больше 100 тысяч граждан официально стоят на учете, и с этим нужно что-то делать. Не тратить из бюджета деньги на пособия, а возвращать людей в активную деятельность. Нужны региональные программы по переобучению, в том числе по направлениям цифровой экономики. Например, специалисты-технари за короткое время могли бы повысить квалификацию и получить компетенции в сфере обработки данных и защиты информации. Понимаем, почему финансирование нацпроектов сжимается, но именно сейчас важно найти резервы и не сокращать программы переобучения, например, для предпенсионеров. Кроме того, необходим комплекс мероприятий по стимулированию сезонной (непрестижной) занятости. В теплое время года достаточно много вакансий в уличном благоустройстве, строительстве, АПК, но сегодня туда устремились мигранты, а не наши граждане.

Еще одна мера поддержки - беззалоговое кредитование тех, кто потерял работу, но готов попробовать себя в бизнесе. Если проанализировать историю отказов малому бизнесу в банках, большая часть связана именно с тем, что заемщик не смог предоставить залог.

Тот, кто готов в непростое время вкладываться в экономику Свердловской области, должен иметь преференции

Крупный блок в плане - поддержка и развитие МСП. От пандемии они пострадали больше всех, но на биржу труда, скорее всего, не пойдут. Неплохим выходом из положения могут стать субсидии на открытие, допустим, интернет-магазинов и платформ электронной торговли. Это и объемы реализации, и наполнение рынка, и создание конкуренции между поставщиками в регионах. Просматриваются неплохие перспективы у региональной краудинвестинговой платформы для привлечения средств физлиц в проекты МСП. Этот инструмент успешно работает во многих странах: без всяких ООО и ИП люди сбрасываются под классную идею, за считанные дни набирается больше, чем получили бы в банке. Просто нужно отшлифовать нормативную базу, чтобы вложения не попадали в категорию "незаконный доход", а получатель средств нес финансовую ответственность перед инвесторами.

Поддержка инвестиций - большой отдельный блок. У нас, по сути, в подвешенном состоянии сегодня оказались две группы инвесторов: иностранные и крупные российские. Одна из самых больших проблем - любой просчитанный проект серьезно зависит от затрат на техприсоединение. И здесь нужна программа субсидирования. Это требует пересмотра нормативной базы, думаю, коллеги из органов власти активно к этому подключатся.

Кроме того, продолжаются переговоры с областным правительством о налоговых льготах для региональных инвестпроектов (РИП) с 2021 года. Тот, кто готов в это непростое время вкладываться в экономику Среднего Урала, должен иметь преференции. Правда, пока мы не во всем совпадаем с органами власти по критериям РИП.

Что касается секторальных и общесистемных мер поддержки бизнеса, то надо понимать, что сектор сектору рознь, нельзя одной пилюлей вылечить одновременно и крупные промпредприятия, и транспортников, и сферу услуг. Текущая цель - снизить издержки и обеспечить максимальный кумулятивный эффект от мероприятий. Мы с самого начала говорили и сейчас уверены, что критерием для выявления "пострадавших" должен быть не ОКВЭД, а финансовые результаты. Падение выручки - ключевой показатель.

Пройдена острая фаза - подключаем льготное налогообложение: ставки по УСН для всех отраслей 1 и 5 процентов, по ЕНВД и патентам - ноль. Также продлеваем сроки договоров аренды и освоения земельных участков на 3-5 лет, договоров аренды муниципального и государственного имущества, на размещение НТО, пассажирские перевозки по регулярным маршрутам без проведения торгов. Принимаем комплексную программу стимулирования спроса на инновационную продукцию в рамках госзакупок: устанавливаем квоту для участия МСП, вносим в техзадания возможность применения новых материалов и технологий. Это видение бизнеса.

Реализовать план можно при помощи "гибких" технологий проектного управления. Они подразумевают наличие единого заказчика (губернатора) и создание пяти проектных команд, где руководителем выступает профильный министр или заместитель. У каждого мероприятия - ответственный исполнитель в лице профильного органа власти. В роли верификатора - бизнес-объединения. Не власть сама определяет, хорошо она сработала или нет, а экспертная группа, которая отслеживает, насколько то, что внедряется, соответствует ожиданиям и согласованным показателям эффективности. Плюс ежемесячный мониторинг (и коррекция) в форме очных встреч с заказчиком, как на любом производстве. Уверен: первые лица региона заинтересованы в этом не меньше, чем мы.