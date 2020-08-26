В аэропорту Кольцово устроили авиапленэр

В международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сегодня прошло необычное мероприятие: здесь прошел второй в истории авиапленэр (дебютная акция состоялась в 2016-м).

Артпощадка собрала под своим крылом десяток авторов, большинство из которых - состоявшиеся профессионалы, члены Союза художников России, говорят организаторы. Живописцы запечатлели работу воздушной гавани прямо с аэродрома.

В течение дня участники авиапленэра писали картины из жизни аэропорта в разных техниках - масло, акварель, пастель - кому что ближе. Не обошлось, правда, без небольшого инцидента: прибывший из Симферополя Boeing-737 рулил по полосе мимо художников и ветром от турбин сдул мольберты и рисовальные принадлежности.

Погода в городе оказалась на редкость удачной для вылазки на натуру. В результате на полотнах появились взлеты и посадки лайнеров, подготовка к рейсу, работа техники, терминалы и диспетчерская вышка.