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26.08.2020 18:09

Зима приходит в августе

На Ямале и в Югре завершают подготовку к отопительному сезону
Текст: Юлия Мякишева
Российская газета - Экономика УРФО № 191(8245)
В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах отопительный сезон официально стартует раньше, чем на остальной территории УрФО. Мы поинтересовались, повлияла ли пандемия на ход подготовительных работ.

На Ямале предыдущий отопительный сезон официально закончился 2 июля, новый начинается уже в последние недели августа. Так, 21 августа в ресурсоснабжающей региональной компании сообщили о пуске котельных в селе Гыда - одной из самых северных точек полуострова. Жители этого населенного пункта уже пять лет получают тепло первыми на Ямале.

Фото: iStock
Как страна готовится к отопительному сезону

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за короткий летний период ресурсоснабжающим организациям нужно было успеть подготовить 232 котельные, 2003 трансформаторные подстанции, 98 водозаборов, около 2000 километров тепловых, более 2000 км водопроводных и около 5500 км электрических сетей. А также заменить свыше 120 км ветхих сетей, завезти топливо для котельных и электростанций в отдаленные поселки, куда можно добраться только по воде.

На начало августа эти работы были выполнены на 63 процента. По срокам, которые утвердило Минэнерго России, закончить все должны к 1 ноября, а к 15 ноября муниципалитеты получат паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, хотя он на тот момент уже будет в самом разгаре.

В отдаленные районы завезли 16 225 тонн угля и почти 4000 тонн дизтоплива. Этих запасов должно хватить до следующего лета

Несмотря на то что ЖКХ - сфера жизнеобеспечения и приостановить электро- и водоснабжение потребителей можно только в случае аварии, пандемия все же повлияла на деятельность отрасли. Так, на Ямале не состоялись некоторые торги по выбору подрядчиков на капремонт ветхих электросетей. Соответственно, сроки замены оборудования пришлось перенести. Однако на объектах конгенерации это не повлияло на своевременный запуск источников тепловой энергии и ее транспортировку потребителям.

Сейчас все подрядчики уже определены, материалы доставлены на место, работы ведутся по плану. К 1 сентября участки, работоспособность которых влияет на подачу тепла, обещают заменить.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Ремонт водопровода и отопления в ряде регионов придется отложить

В Югре до 1 сентября отопление появится в школах, детсадах, больницах и других социальных объектах. Подавать его будут, ориентируясь на погоду. В жилых домах батареи нагреются тогда, когда пять суток подряд температура воздуха будет держаться ниже пяти градусов. К примеру, в Саранпауле, судя по долгосрочному метеопрогнозу, подходящее время для подачи тепла наступит уже в середине сентября.

Согласно отчетам профильного министерства, подготовка к отопительному сезону в Югре идет по плану, COVID-19 на нее никак не повлиял. На 20 августа к зиме готовы 333 из 527 котельных установок, 204 из 359 центральных тепловых пунктов, а также 2372,7 километра сетей теплоснабжения из 3267,1 эксплуатирующегося, 45 процентов жилфонда, около 60 процентов газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения. Ветхие теплоцентрали заменены на 32 процента. Для предупреждения и ликвидации аварий в округе сформировали 422 бригады. В районы, куда с наступлением зимы добираться сложно, завезли 16 225 тонн угля и почти 4000 тонн дизтоплива. Этих запасов должно хватить до следующего лета.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО ХМАО Отопительный сезон в России

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