В разгар пандемии тюменский сервис по поиску бебиситтеров потерял значительную часть выручки, как и другие подобные компании. Чтобы сохранить бизнес, партнерам из разных городов России, в том числе из Тюмени и Екатеринбурга, предстояло придумать новые услуги и нестандартные форматы общения с клиентами. Но неожиданно оказалось, что временная мера даже после снятия ограничений пользуется спросом.

Проект, о котором идет речь, родом из Москвы, но, как утверждают его авторы, в мире ничего подобного нет. Это не агентство по подбору домашнего персонала, не рекрутинговая компания, не ресурс-накопитель резюме и вакансий, а интернет-платформа с анкетами заранее отобранных и прошедших обучение бебиситтеров-студентов и отзывами о них. Работает это так: родители покупают месячную подписку либо платят разовую комиссию и изучают базу данных, сколько угодно. Несложную, на первый взгляд, схему в 2014 году придумали журналисты Екатерина Кронгауз и Илья Красильщик. За шесть лет бренд из группы по интересам в соцсети вырос в самостоятельный онлайн-сервис, на условиях франшизы добрался до Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова. Заинтересовались им также украинцы, белорусы, канадцы. Сейчас в проекте 800 активных работников, а выполнили они более 216 тысяч заказов.

До коронавируса система работала без сбоев. Бизнес-показатели сервиса стали падать весной, когда родители перешли на удаленку: по словам соучредителя Дины Зайнуллиной, подписки и заказы просели на 70 процентов. Организаторы стали искать варианты, как уберечь проект и сохранить команду. Выручила давняя идея онлайн-ситтинга, которая прежде казалась нереализуемой.

- Мы написали методичку на базе различных развивающих занятий и онлайн-игр, перенастроили ситтеров на общение с ребятишками через Интернет. Это стало спасением. Вскоре на ресурс подписалось русскоязычное население Аргентины, Италии, Испании, Израиля. Честно говоря, никто из нас не ожидал такого успеха, - рассказывает руководитель сервиса в Тюмени Анжелика Копыльцова.

Возвратить подписчиков помог временный проект, включающий групповые удаленные занятия для детей от трех до двенадцати лет. Организаторы составили расписание с учетом разных часовых поясов, включив в него даже тренировки по футболу. По заказу IT-компании, чтобы освободить время родителей для совещаний, был придуман трехнедельный онлайн-детсад. И семейные онлайн-квизы команда запустила, и обучающие ролики записала, и дни рождения детишек из разных городов провела. И все это в удаленном формате.

Неожиданно оказалось, что временная мера даже после снятия ограничений пользуется спросом

На фоне информационного затишья внимание на сервис обратили журналисты, что тоже сыграло свою роль. Про русских нянь в Интернете написали СМИ и блогеры, а сами родители снимали истории для соцсетей, рассказывали про онлайн-ситтинг. В итоге общими усилиями удалось сохранить площадку.

- Садик, академия, лагерь, викторины - все идеи "выстрелили" и станут отдельными онлайн-проектами, в дальнейшем мы намерены в них вложиться. Есть спрос - есть и предложение, - добавляет Копыльцова.

Сама бывший журналист и пиарщик, 3,5 года назад Анжелика приобрела франшизу и начала работать с 15 нянями. Теперь их уже 300. Конечно, это не предел, и база будет постепенно увеличиваться - в Тюмени с демографией все в порядке.

Гештальт-терапевт Наталья Баймуратова долго искала няню на полный рабочий день для дочери Маши. Агентства по подбору персонала с задачей не справились, в итоге мать вышла на бебиситтеров. Сервисом пользуется три года, не отказалась от него даже в пандемию, а верность ресурсу объясняет тем, что молодые няни гораздо быстрее находят общий язык с детьми. Ситтер-студентка для ребенка словно старшая сестра: готова и поиграть, и погулять. Главное, что Наталья сразу стремится оценить, это темперамент няни - он должен быть схожим с темпераментом дочки.

За конкуренцию в этом сегменте рынка Анжелика Копыльцова не переживает. Да, есть в Тюмени и другая подобная фирма, но работает по совершенно иной схеме: в штате компании шесть нянь, их оформляют по трудовой книжке и платят оклад. У онлайн-сервиса, как мы уже говорили, работников в 50 раз больше. Цену за свои услуги студентки устанавливают сами: обычно от 150 до 300 рублей в час. Но родителям важна в первую очередь безопасность, поэтому основатели платформы разработали, а франчайзи в регионах внедрили систему многоуровневой фильтрации специалистов. Будущие ситтеры оставляют заявки, психологи изучают их странички в соцсетях и проводят собеседования по телефону. Прошедшие отбор приглашаются на двухдневную учебу, а в финале получают документ об этом и попадают в базу.

Сайт с подпиской на бебиситтеров продвигает ту же философию, что и международный проект People to People: люди помогают друг другу чем могут. Есть родители, у которых не хватает времени на элементарную прогулку с ребенком. Есть студентки, которые не против заработать. Дополнительные руки в воспитании детей нужны всегда.