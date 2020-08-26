РЕН ТВ покажет большой боксерский турнир

Зрители телеканала РЕН ТВ 11 сентября смогут посмотреть трансляцию большого боксерского турнира, в главном поединке которого встретятся Сергей Харитонов и Денни Уильямс. Кроме того, в ходе соревнования на ринг выйдут Павел Силягин и Орхан Гаджиев, а Федор Чудинов сразится с британским боксером Умаром Садиком.

В главном поединке турнира встретятся россиянин Сергей Харитонов и британец Денни Уильямс, 47-летний тяжеловес, отправивший в нокаут "Железного Майка" 16 лет назад.

В рамках боя Чудинова и Садика российский боксер проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы в 24 поединках.

РЕН ТВ является соорганизатором турнира. Он пройдет на баскетбольной арене в подмосковных Химках, начнется в 23.00 мск и будет транслироваться эксклюзивно в прямом эфире телеканала. Организатором турнира также выступает промоутер Владимир Хрюнов.