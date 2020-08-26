Республиканцы: Байдена может подвести здоровье в случае победы на выборах

Если кандидат в президенты США от Демократической партии 77-летний Джо Байден победит на выборах, то он вполне может не дожить до инаугурации в силу преклонного возраста или по состоянию здоровья. Такое мнение высказал вице-губернатор штата Северная Каролина республиканец Дэн Форест.

Об этом он заявил на встрече с избирателями (Форест борется за пост губернатора Северной Каролины). Он напомнил про возраст Байдена и спросил граждан, могут ли они представить Камалу Харрис в роли президента США, пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Washington Post. Издание отмечает, что подобную мысль чуть раньше уже озвучивала Мерседес Шлапп - старший советник избирательного штаба Дональда Трампа. "Она знает, что станет президентом, вероятно, через полгода, если его изберут", - сказала Шлапп про Харрис и Байдена.

Выборы президента США намечены на третье ноября этого года, инаугурация состоится в январе будущего года. Камала Харрис является напарником Джо Байдена - кандидатом в вице-президенты от демократов.

Согласно закону о преемственности президентской власти от 1947 года, в США в случае смерти, отставки или отстранения от должности главы государства его полномочия передаются вице-президенту.