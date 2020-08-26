Республиканцы предрекли Байдену не дожить до инаугурации

В этом случае американцам надо быть готовыми к тому, что страну возглавит Камала Харрис, выступающая в связке с Байденом в качестве демократического кандидата на пост вице-президента. "У нее неплохие шансы. То есть, понятно же, что "сонный Джо", вероятно, не дотянет до 20 января", - выдал Форест.

Напомним, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп, который выдвигается на новый срок, не намного моложе - ему 74. С подачи республиканцев за Байденом закрепилось прозвище Sleepy Joe (вообще есть такой английский хит конца шестидесятых).

В соцсетях существует даже пародийный Twitter-аккаунт Sleepy Joe Biden, где политик якобы пишет о себе: "Сенатор, вице-президент, кандидат на каких-то выборах-2020 и еще кто-то, но запамятовал - кто". Ну а Трамп как-то предложил сопернику пройти так называемый Монреальский тест, помогающий обнаружить приближение деменции.