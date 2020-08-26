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26.08.2020 16:57
Рубрика: В мире

Роман Поланский проиграл процесс против американской киноакадемии

Текст: Ариадна Рокоссовская
Режиссеру Роману Поланскому, в 2003 году получившему премию "Оскар", не удалось через суд восстановить свое членство в оскаровской академии, откуда его исключили из-за недоказанных обвинений в сексуальных домогательствах.

Напомним, что в 1977 году в США 13-летняя модель Саманта Геймер обвинила Поланского в принуждении к сексу. Режиссер пошел на сделку с правосудием - признал себя виновным, согласился на прохождение психиатрического обследования в течение трех месяцев в госпитале для преступников при калифорнийской тюрьме города Чино. Однако, пройдя обследование, он испугался, что прокуроры не сдержат обещания относительно условного наказания, и навсегда покинул пределы Соединенных Штатов. Прокуратура штата Калифорния объявила Поланского в розыск, и до сих пор лицо одного из лучших режиссеров мира можно увидеть в картотеке разыскиваемых интерполом преступников. Режиссер является гражданином Франции и Польши, вместе с женой - актрисой Эммануэль Сенье - проживает в Париже. Поскольку он уже понес наказание, ни одна, ни другая страна не выдают его американскому правосудию. Он больше сорока лет не был в США и не смог лично получить премию "Оскар" за фильм "Пианист". Но это не помешало ему стать членом Американской академии киноискусств, и оставаться им до 2018 года.

Фото: youtube.com
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Тогда - на волне откровений, вызванных делом продюсера Харви Вайнштейном, - все больше и больше женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Поланского. Сам он не воспринял этого всерьез, а движение MeToo в одном из интервью назвал "массовой истерией". Но, несмотря на то, что ни одно из обвинений не было подкреплено доказательствами, режиссеру пришлось отказаться от председательства в жюри французской премии "Сезар". Протесты феминисток поставили под вопрос ретроспективу его фильмов в Париже. А 3 мая 2018 года в нью-йоркское бюро ТАСС поступило заявление "оскаровской" академии о том, что режиссер Роман Полански оказался в числе тех, кого исключили из ее рядов "в соответствии с правилами поведения организации". "Совет продолжает поощрять соблюдение стандартов этики, требующих от академиков придерживаться принципов академии в области уважения человеческого достоинства", - говорилось в сообщении.

Этого режиссер стерпеть не мог, и направил письмо членам академии, в котором его адвокат Харланд Браун обвинил их в нарушении собственного устава и законов штата Калифорния. Речь шла о том, что Поланскому не дали возможности выступить в свою защиту, не представили доказательств его предполагаемых преступлений. Позже сам режиссер рассказал в интервью польской Gazeta Wyborcza, что "дело Геймер" сделало из него легкую добычу. "Меня приговорили. И факты ни для кого не имеют значения. Они верят в свою правоту, а когда речь идет о вере, доказательства не нужны. Защищают права человека, а мне отказывают в правах", - цитирует его издание. Режиссер подал на академию в суд, но ожидаемо проиграл процесс. Верховный суд округа Лос-Анджелеса отклонил ходатайство кинорежиссера Романа Полански о восстановлении его в составе Американской академии киноискусств.

В мире США Персона: Роман Полански

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