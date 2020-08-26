Россия поставит Казахстану больше 2 млн доз вакцины "Спутник V"

Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", первую в мире получившую свидетельство о регистрации, будут экспортировать в Казахстан. Подписано соглашение о поставке более 2 млн доз, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

"Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз", - сказал Кирилл Дмитриев.

О поставках вакцины "Спутник V" РФПИ договорился с компанией "СК-Фармация", единым дистрибьютором казахского Минздрава.

Вакцину "Спутник V" разработали и производят в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Всего в мире разрабатывают больше полутора сотен подобных препаратов, в том числе три десятка проходят стадию клинических испытаний на людях.