Российские вузы опубликуют приказы о зачислении

Сегодня российские вузы должны издать приказы о зачислении студентов бакалавриата и специалитета. Вступительная кампания в высшие учебные заведения страны в этом году началась 20 июня. Из-за пандемии коронавируса прием проходил преимущественно в онлайн-формате. Среди российских вузов было распределено 542,7 тысяч бюджетных мест, сообщили в Минобрнауки.

"26 августа 2020 года выйдет приказ о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест", со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее рассказал о более чем десяти тысячах абитуриентов, подавших в общей сложности 41 тысячу 352 заявки на поступление в университеты через сервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. До 15 сентября вузы должны опубликовать объявление о дополнительном приеме по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения.

Большинство вузов страны начнут работу с первого сентября. Студентам станут регулярно измерять температуру, а занятия физкультурой будут проводить на открытом воздухе, в учебных аудиториях дополнительно будут проводить дезинфекцию воздуха.