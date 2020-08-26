Российских летучих мышей проверят на коронавирус

Началось исследование летучих мышей, обитающих на территории европейской части России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Исследование проводят сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Тестировать предполагается примерно 500 особей, которые обитают в Москве, Подмосковье, Центрально-Черноземной области и Южном Федеральном округе.

Цель исследования - понять, какие коронавирусы встречаются у летучих мышей разных видов и насколько выявленные инфекции будут близки к уже известным.

В Роспотребнадзоре уточнили, что исследователи проанализируют карту миграции летучих мышей и оценят возможные пути распространения коронавирусов.

После взятия проб животных возвращают в их естественные места обитания.