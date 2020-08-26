Руководство Британского музея, являющегося главным держателем историко-археологических экспонатов Британии, решило пересмотреть не только собственную историю, но и историю всей страны.

Из экспозиции был удален бюст основателя музея, ботаника, президента Лондонского королевского общества, сэра Ганса Слоана. Директор музея, немец Хартвиг Фишер, утверждает, что сейчас сложились лучшие обстоятельства для переписывания сложной истории" Альбиона. "Мы сбросили его с пьедестала. Мы не должны ничего скрывать", - заявил Фишер.

Власти Лондона также решили переименовать площадь Слоан-сквер, названную в честь основателя музея. Основные претензии к Слоану свелись к тому, что его коллекция из более чем 70 тысяч предметов, ставшая основой музея, была им приобретена на деньги, полученные с тростниковой плантации на Ямайке, принадлежавшей семье его супруги. Теперь терракотовый бюст Ганса Слоана будет выставлен в защитном стеклянном кейсе в отдельной экспозиции, раскрывающей "эксплуатационный характер Британской империи". На табличке будет указано, что он был коллекционером и рабовладельцем. Еще на 16 экспонатах появятся надписи о том, что они были "несправедливо изъяты из далеких стран в эпоху империи".