Самый быстро тающий ледник обнаружен в Антарктиде

Команда исследователей из Центра арктических исследований и Университета Хоккайдо (Япония) во главе с Дайсуке Хирано обнаружила в Антарктиде ледник, который тает гораздо быстрее, чем предполагалось.

Как сообщает "Газета.ru", открытие было сделано в заливе Лютцова-Хольма. Речь идет о леднике Сирасэ в восточной Антарктиде. Недавние спутниковые наблюдения указали на ускоренное таяние льда с антарктического ледникового покрова и значительное истончение ледяных щитов и шельфов.

Большая часть потерь массы антарктического ледяного покрова происходит в результате отделения айсбергов и таяния окраинных шельфовых ледников. Истончение последних способно ускорить общий процесс таяния и последующее повышение уровня моря. Именно такой процесс и описывают ученые в своей работе.

"Наши данные говорят о том, что лед, который расположен у подножия ледника Сирасэ, тает со скоростью от семи до 16 метров в год", - говорится в исследовании.

По мнению японских исследователей, процесс идет быстрее, чем предполагалось. Темпы не просто сопоставимы с показателями таяния ледника Тоттен, они способны даже превысить их. А ведь до сих пор Тоттен считался самым быстро тающим ледником в восточной Антарктиде.

Также ученые установили, что в заполярных регионах из-за глобального потепления по сравнению с предыдущими веками температура уже возросла в среднем на 4-9 градусов Цельсия. В ходе исследования была содана климатическая модель, которая подтвердила, что освобождение Антарктики и Арктики ото льда происходит ускоренными темпами.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Communications.