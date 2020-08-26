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26.08.2020 11:48
Рубрика: Культура

"Сатирикон" откроет новый сезон комедией Мольера в постановке Райкина

Текст: Наталья Лебедева
Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина открывает в среду, 26 августа, 82-й сезон премьерой "Плутни Скапена" по комедии Жана-Батиста Мольера в постановке Константина Райкина. Спектакль также можно будет посмотреть 27 и 28 августа в Московском молодежном центре "Планета КВН", предоставленном театру на время реконструкции собственного здания.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

На предпремьерном показе Константин Райкин рассказал журналистам, что репетировать спектакль они начали уже давно, но из-за пандемии все пришлось остановить и перенести на несколько месяцев.

Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа.
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"Мы планировали показать премьеру в мае, когда пьесе "Плутни Скапена" исполнилось 350 лет. Это бесспорный шедевр Мольера, в котором он сам играл", - приводит слова Райкина ТАСС.

Жанр постановки, чье действие перенесено в XX век, режиссер определил как криминальная комедия, назвав ее "очень умной и очень смешной".

"Вы нам очень нужны, потому что "Плутни Скапена" - это спектакль для зрителей, для радости", - обратился художественный руководитель театра к зрителям.

Все актеры, занятые в спектакле, - ученики Константина Райкина. Среди них Алексей Бардуков, Артем Осипов, Денис Суханов, Григорий Сиятвинда, Георгий Лежава, Александр Гунькин.

Райкин подсчитал, что спектакли по Мольеру идут в "Сатириконе" чаще, чем в Comédie-Française. "По-моему, в шестой или седьмой раз обращаемся к Мольеру, просто совершенно гениальный, любимый драматург", - заметил он.

Вместе с тем режиссер называет Мольера "изнурительным драматургом для актеров". Объясняет, "чтобы сыграть "Плутни Скапена", надо чтобы "семь потов" с тебя сошло, если это правильно играть".

"Мольер играл в собственных пьесах, в конце концов и умер на своем спектакле, играя в "Мнимом больном" главного героя Аргана. Он умер на своем спектакле, потому что выдержать это физически невероятно трудно", - напомнил он.

Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра
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В новом сезоне "Сатирикон" порадует зрителей еще несколькими премьерами. Уже в октябре покажут спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Владимира Жукова. Главную роль исполнит заслуженная артистка России Наталия Вдовина.

У этого спектакля необычная судьба. Он был готов прямо накануне пандемии, но показать "живым" зрителям его так и не успели. Зато 27 марта в Международный день театра "Сатирикон" сыграл беспрецедентную онлайн-премьеру для 12 тысяч виртуальных зрителей. И теперь все надеются, что этой осенью спектакль заживет наконец "нормальной" жизнью.

В планах театра и сотрудничество с тремя очень разными режиссерами Евгением Марчелли, Егором Перегудовым и Юрием Бутусовым, которые поставят в театре свои спектакли. Худрук "Сатирикона" пока не спешит раскрывать подробности новых проектов. Пока лишь известно, что Марчелли будет работать с Достоевским, а сам Райкин выйдет на сцену в одном из спектаклей как артист.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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