Сергей Шойгу провел в Баку переговоры с руководством Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Азербайджан. В Баку глава российского военного ведомства встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым, а также принял участие в открытии международного конкурса экипажей кораблей "Кубок моря 2020".

Лидер Азербайджана принял российского министра обороны в своей резиденции "Загульба" в Баку.

Во время встречи Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном укрепляется. В том числе в этом помогают и международные военные игры, и в частности конкурс "Кубок моря". Президент отметил, что соревнования между армейскими коллективами являются частью очень обширной повестки дня межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.

В ход состоявшихся затем переговоров с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым было в том числе подчеркнуто, что Россия не заинтересована в обострении обстановки в Кавказском регионе.

Затем Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия международного конкурса "Кубок моря 2020", который проходит в рамках Армейских международных игр. Соревнования стартовали на территории военно-морской базы "Пута" ВМС Азербайджана. С российской стороны в состязаниях участвует малый артиллерийский корабль "Махачкала" Каспийской флотилии. Команда Азербайджана выступает на патрульном корабле "G-122".

Конкурс "Кубок моря 2020" проходит в рамках армейских международных игр. Военные моряки соревнуются в стрельбе и спасательных работах

В состязаниях задействованы корабли водоизмещением до 1 тысячи тонн, которые имеют на борту катера или шлюпки для спасательных работ. В составе каждой команды - 65 человек: 60 членов экипажа корабля и пять тренеров. Сам конкурс состоит из шести этапов.

В состязании на выучку моряки должны показать мастерство в стрельбе по морским и воздушным целям. Кроме того, они посоревнуются в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.