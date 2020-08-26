Си Цзиньпин призвал ориентироваться на долгосрочную перспективу

Новости

В Беларуси создали комиссию по проверке жалоб граждан на милицию 13:12
Уральская таможня задержала контрафактные смартфоны на 10 млн рублей 12:57
Мошенник в Москве обманул гражданина Китая на четыре миллиона рублей 12:55
В Крыму отменили запрет на спортивные соревнования и кинопоказы 12:48
В Минске заявили об интересе России к ВПК Беларуси 12:35
Жителям поврежденного при пожаре дома на западе Москвы предоставят жилье 12:28
На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры 12:22
Москвичам пообещали тропическое тепло ко Дню знаний 12:16
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму 12:07
Прокуратура организовала проверку по ЧП в жилом доме на западе Москвы 12:04
"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу об истории Минска 11:59
На Украине узаконили феминитивы в названиях профессий 11:54
Умер отец Стивена Спилберга 11:46
Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины 11:30
Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в жилом доме в Москве 11:29
Хуснуллин пообещал поддержать строительство дорог и проект "Чистая вода" для Ингушетии 11:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в среду в Московской области 11:24
"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв 11:22
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны 11:17
Пожар в жилом доме в Москве потушен 11:07
Движение по улице Кубинка в Москве ограничено из-за пожара 11:06
Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой 11:02
Тринадцать человек спасены во время тушения пожара на западе Москвы 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 12:32

Си Цзиньпин призвал ориентироваться на долгосрочную перспективу

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на состоявшемся в Пекине симпозиуме экспертов в области социально-экономического развития Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин указал на необходимость ориентироваться на долгосрочную перспективу при составлении новых планов. По его словам, 14-я пятилетка ознаменует для Китая начало построения модернизированного социалистического государства.
Си Цзиньпин: внутренний и внешний рынки должны стимулировать друг друга. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин: внутренний и внешний рынки должны стимулировать друг друга. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин: внутренний и внешний рынки должны стимулировать друг друга. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Глава государства отметил, что необходимо создать новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую возможность внутреннему и внешнему рынкам стимулировать друг друга.

Си Цзиньпин отметил важность создания новых импульсов роста через научно-технические инновации, а открытость назвал основополагающей государственной политикой, призвал более решительно отстаивать социальную справедливость. И добавил, что теоретические и политические инновации должны стать более прогрессивными.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Названы регионы России с самым грязным воздухом