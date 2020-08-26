Си Цзиньпин призвал ориентироваться на долгосрочную перспективу

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на состоявшемся в Пекине симпозиуме экспертов в области социально-экономического развития Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин указал на необходимость ориентироваться на долгосрочную перспективу при составлении новых планов. По его словам, 14-я пятилетка ознаменует для Китая начало построения модернизированного социалистического государства.
Си Цзиньпин: внутренний и внешний рынки должны стимулировать друг друга. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Глава государства отметил, что необходимо создать новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую возможность внутреннему и внешнему рынкам стимулировать друг друга.
Си Цзиньпин отметил важность создания новых импульсов роста через научно-технические инновации, а открытость назвал основополагающей государственной политикой, призвал более решительно отстаивать социальную справедливость. И добавил, что теоретические и политические инновации должны стать более прогрессивными.