Си Цзиньпин призвал ориентироваться на долгосрочную перспективу

Глава государства отметил, что необходимо создать новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую возможность внутреннему и внешнему рынкам стимулировать друг друга.

Си Цзиньпин отметил важность создания новых импульсов роста через научно-технические инновации, а открытость назвал основополагающей государственной политикой, призвал более решительно отстаивать социальную справедливость. И добавил, что теоретические и политические инновации должны стать более прогрессивными.