Накануне состоялись матчи 1/64 финала Кубка России по футболу. Первым путевку в следующий раунд заработал "СКА-Хабаровск".

Команда из Дальнего Востока принимала "Факел". Основное время закончилось вничью (0:0), а в серии пенальти удачливее оказались хозяева - 8:7. Результаты остальных девяти встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Нынешний розыгрыш Кубка пройдет в новом формате. Вместо привычных стадий 1/32 и 1/16 играется элитный групповой этап, состоящий из десяти групп по три команды в каждой - по одной от Премьер-лиги, не выступающей в еврокубках первого дивизиона (ФНЛ) и второго (ПФЛ). Участники еврокубков стартуют с 1/8 финала и являются хозяевами полей. Завершится розыгрыш второго по престижу клубного турнира страны 12 мая.