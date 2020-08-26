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26.08.2020 20:24
Рубрика: Спорт

"Точка" счастья

Хабаровский "СКА" обыграл по пенальти в матче Кубка "Факел"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Накануне состоялись матчи 1/64 финала Кубка России по футболу. Первым путевку в следующий раунд заработал "СКА-Хабаровск".

Команда из Дальнего Востока принимала "Факел". Основное время закончилось вничью (0:0), а в серии пенальти удачливее оказались хозяева - 8:7. Результаты остальных девяти встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Назван состав молодежной сборной по футболу на ближайшие матчи

Нынешний розыгрыш Кубка пройдет в новом формате. Вместо привычных стадий 1/32 и 1/16 играется элитный групповой этап, состоящий из десяти групп по три команды в каждой - по одной от Премьер-лиги, не выступающей в еврокубках первого дивизиона (ФНЛ) и второго (ПФЛ). Участники еврокубков стартуют с 1/8 финала и являются хозяевами полей. Завершится розыгрыш второго по престижу клубного турнира страны 12 мая.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "СКА-Хабаровск"

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