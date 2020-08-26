Следственный комитет завершил расследование аферы на сотни миллионов

Следственный комитет объявил, что в центральном аппарате ведомства завершено расследование уголовного дела бывшего вице-президента акционерного общества "Русский Строительный Банк" Максима Белякова и его соучастника Захара Котова. На двоих у них одна уголовная статья - "растрата".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. По их версии, в 2015 году Беляков, "действуя в составе организованной группы", созданной бывшим председателем правления "Русстройбанка" Андреем Струковым, подыскал две фирмы и подписал с ними договоры о предоставление кредитов. Следователи уверяют, что банкиры и не планировали направлять эти миллионы на реальное ведение хозяйственной деятельности, как это было записано в договорах. Котов обеспечил перечисление 175 миллионов рублей со счетов этих юридических лиц на расчетные счета фирм, подконтрольных участникам организованной группы. Струков же организовал подготовку и лично подписал так называемый договор об отступном. В этом договоре было сказано, что кредитные обязательства на эти 175 миллионов рублей прекращались "на основании предоставления не имеющего реальной ценности векселя". Вот таким образом деньги банка и были похищены.

Прокуратура согласилась с доказательствами следствия, и дело ушло в суд. Бывший президент "Русского Строительного Банка" Андрей Струков по этому делу стал обвиняемым. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Сама криминальная история с этим банком тянется уже несколько лет. Бывшего председателя правления банка Андрея Струкова признали обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве еще в 2018 году .

Как объясняла корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по версии следствия, с 2012 по 2015 годы председателем правления и бенефициаром "Русского Строительного Банка" Струковым было похищено имущество банка на 400 миллионов рублей. Сделано это было "путем незаконной замены активов Банка в виде дебиторской задолженности на векселя лжепредприятий, подконтрольных Струкову". Это были фиктивные фирмы.

Ущерб банку назвали особо крупным. А Струков успел сбежать.