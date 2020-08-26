"Сочи" вырвал победу у "Тамбова" в добавленное время

В стартовой встрече пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" принимал в Саранске одного из лидеров турнира "Сочи". Матч завершился победой гостей со счетом 1:0 - уже в компенсированное время забил Кристиан Нобоа.
Благодаря победе южане как минимум на сутки поднялись на второе место с 11 очками. На три балла от команды Владимира Федотова отстает "Спартак", который сегодня встретится в Волгограде с "Ротором".
Накануне в РПЛ состоялся еще один матч - "Арсенал" - "Химки". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Сегодня в рамках пятого тура состоятся следующие встречи: "Ротор" - "Спартак", "Рубин" - "Уфа", "Локомотив" - "Ахмат", "Динамо" - "Зенит", "Краснодар" - ЦСКА и "Ростов" - "Урал".
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