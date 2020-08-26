Состоялась жеребьевка Евро-2020 по бич-волею

В латвийской Юрмале состоялась жеребьевка чемпионата Европы-2020 по пляжному волейболу. Турнир пройдет на песчаных кортах этого известного прибалтийского курорта с 16 по 20 сентября.

Соперниками действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского из новоуренгойского "Факела" в группе "В" будут пары Кантор - Лосяк (Польша), Айе - Готье-Рат (Франция) и Бедритис - Релиньш (Латвия). Серебряные призеры прошлогоднего первенства Европы Илья Лешуков и Константин Семенов (ВК "Подмосковье") попали в квартет "D" вместе с дуэтами Плавиньш - Точс (Латвия), Допплер - Хорст (Австрия), Ван Валле - Кукелкорен (Бельгия). В плей-офф выйдут по три лучшие пары из групп.

Также в турнире примут участие наши тандемы: Никита Лямин - Тарас Мыськив, Екатерина Бирлова - Евгения Уколова, Мария Бочарова - Мария Воронина, Надежда Макрогузова - Светлана Холомина, Ксения Дабижа - Дарья Рудых.