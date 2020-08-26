Американская компания NDB сообщила об успешных лабораторных испытаниях аккумуляторов нового типа. По заверениям ученых, срок службы такой "батарейки" составляет 28 тысяч лет. Прототипы аккумулятора были испытаны в Ливерморской национальной лаборатории и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Оба теста подтвердили, что эффективность сбора заряда батареи достигла рекордных значений для батарей "алмазного типа".

"Атомный" аккумулятор представляет собой радиоактивный сердечник - источник изотопов, который покрыт синтетическим алмазом. Изотопы взаимодействуют друг с другом и это преобразует энергию в электрический ток. Так как радиоактивное вещество способно "фонить" несколько тысяч лет, то срок работы такого аккумулятора превышает все возможные сроки работы техники, которую такая батарея будет питать. Ученые утверждают, что для человека и среды такие источники питания неопасны. Что нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не "умер" зимой