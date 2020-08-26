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26.08.2020 20:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Ротор", забив гол с пенальти

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче пятого тура чемпионата России по футболу на выезде обыграл "Ротор" - 1:0.
Фото: Геннадий Гуляев/ РИА Новости Фото: Геннадий Гуляев/ РИА Новости
Фото: Геннадий Гуляев/ РИА Новости

"Спартак" свой очередной матч сезона проводил в Волгограде. В последний раз эти команды играли в сезоне 2004 года, после чего в жизни "Ротора" начался не самый лучший этап в жизни. Клуб вылетел из высшего дивизиона и смог вернуться лишь в 2020 году. Впрочем, сравнивать тот и нынешний волгоградский клуб смысла не имеет.

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В составе гостей с первых минут на поле появился Александр Соболев. Впрочем, из-за повреждения Эсекьеля Понсе и травмы Александра Кокорина, который вернется не раньше конца сентября, особого выбора у Доменико Тедеско не было.

В первом тайме зрители не увидели голов, но команды показали интересный футбол. "Спартак" сумел забить во второй половине встречи, после того, как судья назначил пенальти. Зелимхан Бакаев с точки был точен.

До конца матча команды создали немало опасных моментов. Но здорово сыграли оба вратаря - Александр Довбня и Александр Максименко. А когда не мог спасти и вратарь красно-белых, то ему на выручку пришла крестовина.

"Спартак" выиграл 1:0 и набрал 11 очков, сохранив второе место в таблице. У волгоградцев пока всего один балл.

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